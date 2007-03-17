Відбулося нагородження лауреатів ще однієї Шевченківської премії

У суботу, 17 березня, о 18 годині біля пам’ятника Шевченку в Києві відбулося нагородження лауреатів Народної Шевченківської премії.

Громадська ініціатива Народна Шевченківська премія взяла початок у лютому 2007 року.

Передумовою до започаткування ще однієї Шевченківської премії, за словами організаторів, стала непрозорість вибору, як номінантів, так і переможців, кулуарне обговорення, таємне голосування членів Комітету з присудження Національної премії ім. Шевченка, а також незнання лауреатів переважною більшістю українців.

“Ми вибирали повністю з тих номінантів, які були вже відібрані в другому турі Комітетом, але для нас було важливо, щоб ця процедура обрання була зрозумілою, прозорою і відкритою. Насправді, цього всього не відбувається у Національному Комітеті. Голова Комітету заявляє про існування якихось черг на Національну премію Шевченка, ну це вже взагалі жах. Якщо говорити про те, що відбуваються якісь пробні голосування, усе це відбувається за закритими дверима, тому що з’ясовують хто і чиї інтереси лобіює, хто на сьогодні сильніший”, - зазначив кореспонденту УНІАН Андрій Мохник, один з організаторів Народної Шевченківської премії, голова Київського осередку Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.

Визначення лауреатів премії відбувалось шляхом відкритого інтернет-голосування. На ініціативу відгукнулося 487 осіб. За словами Мохника, “процедура була трохи ускладнена, бо людина мала зареєструватися, залишити анкету, а після цього вона отримувала відповідний «ключ» на свій e-mail і тільки потому, вона могла зайти проголосувати в кожній з номінацій лише по одному разу”.

У підсумку, який ініціатори підбили 9 березня, було визначено чотирьох лауреатів, яких і нагородили сьогодні: у номінації «Література» - Лапський Остап (за книги поезій «Себе розшукую?!», «Обабіч істини?!»); у номінації «Мистецтво» - Остафійчук Іван (за цикли живописних творів «Моя Україна», «Подорож до Батурина», «Бойківська сага»); у номінації «Музика» - гурт «Кому вниз» (за музичні композиції затворами Тараса Шевченка, Олександра Олеся, Володимира Самійленка); у номінації «Театр» - вистава «Про мишей та людей» театрального дуету «Бенюк і Хостікоєв».

На церемонії вручення, з самих лауреатів, був лише присутній гурт «Кому вниз», інші прислали своїх представників, проте, поставилися до цього нагородження цілком позитивно. Зокрема, Андрій Середа лідер гурту «Кому вниз» зазначив, що «природно отримувати нагороду з рук народу, а не чиновників».

Нагородою народним переможцям стала статуетка Мамая – легендарного Воїна-Кобзаря, який є символом українського епосу.