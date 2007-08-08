Мороз презентував трьохмовну збірку віршів

Голова Верховної Ради України V скликання, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ сьогодні в Сімферополі презентував свою нову збірку віршів «Созвучие – Суголосся – Аенкдешлик».

Як передає кореспондент УНІАН, книжка видана трьома мовами – російською, українською, кримськотатарською. Тираж книжки 1000 примірників.

Під час презентації збірки прозвучали вірші О.МОРОЗА, а також кримські виконавці показали ряд танцювальних і музичних номерів.

Перевів вірші кримськотатарський поет, журналіст Аблязіз ВЕЛІЄВ, а підрядковий переклад українською мовою був зроблений членом Національного союзу письменників України Галиною ХМЕЛЕВСЬКОЮ.

Книжка оформлена кримськотатарською художницею Заремою ТРОСИНОВОЮ.

Кажучи про свою книжку, О.МОРОЗ зазначив, що її видання трьома мовами є знаковим і симптоматичним. Зокрема, лідер СПУ зазначив, що на всіх трьох мовах – кримськотатарській, російській і українській – деякі слова звучать однаково: наприклад, слово «туман».

О.МОРОЗ зазначив, що мови треба знати і любити, тоді не буде проблем, якою мовою говорити.

Також він висловив думку, що дискусія про мови в Україні – це штучно створена проблема. «Краще знати мов більше, тоді більше відкриється світів», - сказав О.МОРОЗ.

Він також зазначив, що написання віршів для нього хобі, а не робота. «Це моє хобі і захоплення, а щодня доводитися займатися політикою», - сказав О.МОРОЗ.

Лідер СПУ також розповів шанувальникам своєї творчості, що писати почав ще в дитинстві, а потім видавав свої вірші в газетах і різних журналах.

Зі свого боку, в прес-службі кримської організації Соцпартії відзначають, що збірка О.МОРОЗА «Созвучие – Суголосся – Аенкдешлик» послужить зміцненню миру і злагоди в багатонаціональному Криму.

О.МОРОЗ під час зустрічі з кримчанами прочитав кілька своїх віршів, один з них був присвячений його дружині. Вірші лідера Соцпартії викликали оплески в залі, і слухачі подарували О.МОРОЗУ декілька букетів квітів.