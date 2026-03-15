Спільна розробка Великої Британії та України може стати 'щитом' у Перській затоці, - The Times

Таке рішення може стати відповіддю на заклик Трампа до союзників.

Велика Британія може розгорнути тисячі дронів-перехоплювачів і мисливців за мінами в Ормузькій протоці після того, як президент США Дональд Трамп закликав союзників допомогти забезпечити безпеку нафтових танкерів, що проходять через цей регіон. "Багато країн, особливо ті, на які впливає спроба Ірану закрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі спільно зі США, щоб зберегти протоку відкритою та безпечною", – написав він у Truth Social.

Це сталося через тиждень після того, як Трамп заявив, що США "не потрібно", щоб Велика Британія направляла авіаносець у затоку. За наявними даними, британське військове керівництво обговорює можливі варіанти дій на випадок, якщо буде прийнято рішення про направлення додаткових сил у затоку, пише The Times.

Повідомляється, що деякий час тому есмінець типу 45 HMS Dragon розпочав свій шлях для посилення оборони британської військової бази на Кіпрі. Відповідаючи на запитання про заяву Трампа, представник Міністерства оборони Великої Британії сказав: "Наразі ми обговорюємо з нашими союзниками та партнерами низку варіантів забезпечення безпеки судноплавства в регіоні".

Джерело в оборонному відомстві підтвердило, що одним із розглянутих варіантів є використання автономних дронів для полювання на міни, керованих Групою з експлуатації мін та загроз Королівського флоту (MTXG), яка наразі перебуває в регіоні. Невідомо, скільки саме дронів перебуває на озброєнні та які системи можуть бути розгорнуті.

Технології з України проти іранських "Шахедів"

Складні системи перехоплення дронів "Octopus", тисячі яких щомісяця виробляються для використання Україною проти Росії, також розглядаються для застосування проти іранських безпілотників Shahed.

"Україна, безумовно, є пріоритетом номер один для цієї технології. Але крім цього, вісь агресії між Росією та Іраном очевидна", – повідомило джерело The Telegraph. "Дрони типу "Шахед" є ключовою частиною арсеналів обох країн".

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив минулого тижня, що Велика Британія має автономні протимінні системи в регіоні, додавши: "Ми починаємо розглядати додаткові варіанти, які могли б розгорнути разом із союзниками".

Дрони-миношукачі зазвичай працюють, імітуючи сигнатуру корабля, змушуючи морські міни безпечно детонувати. Наразі у Великої Британії є чотири системи дронів в експлуатації або розробці під кодовими назвами Wilton, Sweep, SeaCat і MMCM.

Система Wilton раніше використовувалася Королівським флотом у районі Клайда в Шотландії та в затоці. Вона включає в себе безпілотні надводні судна, обладнання для виявлення мін та центри дистанційного керування.

Трамп заявив, що американські військові "знищили 100% військового потенціалу Ірану", але попередив, що іранцям буде "легко" атакувати нафтові танкери, що перетинають протоку, за допомогою ракет або мін.

Економічний ефект – ціни на нафту та паливо

Фактична блокада протоки посилює внутрішній тиск на Трампа, оскільки ціни на паливо зростають у всьому світі. Нафта вже досягла позначки близько 100 доларів за барель, а іранське військове командування заявило, що продовжить створювати проблеми для суден у протоці.

У результаті зростають ціни на заправках. Цього тижня середня роздрібна ціна бензину в США досягла 0,92 долара за літр (3,50 долара за галон). У Великій Британії середні ціни на бензин зросли на 8 пенсів за літр, а на дизельне паливо – більш ніж на 17 пенсів.

Ситуація з мінами в Ормузькій протоці

У п'ятницю Пентагон повідомив, що Хегсет схвалив запит Центрального командування США про направлення в затоку експедиційного підрозділу з Японії у складі десантного корабля та 2500 морських піхотинців.

Існують побоювання, що Іран встановив щонайменше десяток мін, щоб перешкодити проходу нафтових танкерів або військових кораблів через Ормузьку протоку, через яку проходить 20 відсотків світового потоку нафти. Вважається, що в арсеналі Тегерана є понад 5000 морських мін, згідно з оцінками Розвідувального управління Міністерства оборони США.

Велика Британія має у своєму флоті сім протимінних суден, хоча чотири з них недоступні для негайних операцій. Одне з них, HMS Middleton, було повернуто додому з затоки за кілька днів до початку війни з Іраном. Решта три вважаються вкрай важливими для захисту британських вод від російських загроз і забезпечення безпечного проходу атомних підводних човнів з бази у Фаслейні, Шотландія.

Контр-адмірал Ніл Морісетті, який командував британськими військовими кораблями, що захищали нафтові танкери в Ормузькій протоці під час ірано-іракської війни, заявив, що рішення повернути Middleton до Британії "було не дуже розумним". Він додав: "Ми в досить плачевному стані, якщо можемо відправити туди лише один військовий корабель".

Ситуація з дронами на Близькому Сході

Раніше УНІАН повідомляв, що США нібито "не потрібна допомога" України у питанні протидії іранським безпілотникам на Близькому Сході. "Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський", – сказав американський лідер.

Водночас ми писали, що Нетаньяху подав запит на розмову із Зеленським. Йому потрібні українські дрони. Запит надійшов на тлі великого досвіду України у перехопленні безпілотників іранського виробництва.

