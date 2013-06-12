У Женеві відкрилася виставка, присвячена Пакту Реріха

Виставка присвячена Пакту Реріха - першому в історії міжнародному договору про захист культурної спадщини - відкрилася сьогодні в Європейському відділенні ООН в Женеві. У цьому документі, підписаному в 1935 році, увічнено ім'я його автора, видатного російського художника, мислителя, гуманіста і громадського діяча Миколи Реріха, повідомляє ИТАР-ТАСС.

В основу експозиції ліг меморіальний архів Реріхів - копії картин майстра, унікальні фотографії, архівні документи з фондів Міжнародного Центру Реріхів (МЦР). Загалом до Женеви привезли близько 200 експонатів.

Центральне місце на стендах, встановлених у фойє однієї з найжвавіших будівель комплексу, корпусі "Е", де традиційно відбуваються найважливіші конференції, займають копії картин художника, які так чи інакше пов'язані з Пактом Реріха. Полотна були спеціально написані до Міжнародних підготовчих конференцій до прийняття договору (1931, 1932, 1933 року). На багатьох з них, наприклад, на полотні "Мадонна Оріфламма" (1932) зображено символ Пакту - Прапор Миру - біле полотно з червоною окружністю і вписаними в неї трьома червоними колами.

На виставці також представлені сучасні фотографії. Знімки демонструють, що базові принципи, закладені в Пакті Реріха, якому через два роки виповниться 80 років, грубо порушуються і донині. Знищена талібами статуя Будди в Баміані, розграбований Національний музей Іраку, зруйновані мечеті в Косово і храми в Сирії - кадри говорять самі за себе.

Привернути увагу до цієї проблеми - саме в цьому і полягає мета виставки. "Необхідно просвітити населення, показуючи те, що розуміла велика сім'я Реріхів - кожен народ має власні духовні цінності та пам'ятки, що потребують охорони", - підкреслив президент МЦР Олексій Постніков.

Він розповів про те, що ведеться робота над тим, аби розробити оновлений Пакт, який враховував би сучасні реалії. "Ми живемо в XXI столітті і виклики сьогодні ще більш гострі, ніж у минулому столітті, - зазначив Постніков. - Пакт Реріха потребує доопрацювання з урахуванням національних, міжконфесійних конфліктів, які не були такі виражені в ту епоху, коли документ створювався".

Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, схвалена в Гаазі 1954 року, яка базується на Пакті Реріха, за словами глави МЦР, не є всеосяжною, так як не охоплює такі сфери, як наука. Крім того, в ній не йдеться про захист культурних цінностей у мирний час.

У Женеві виставка триватиме до 16 червня. Паралельно такі пересувні експозиції відкриються і в інших країнах. На початку травня виставка була організована в столиці Аргентини - Буенос-Айресі. Планується відкриття експозицій в Уругваї, Перу, Чилі, Бразилії, а також у Німеччині, Іспанії, Індії, Китаї, Монголії, Японії.