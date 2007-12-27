Миколаївські бібліотеки небезпечні для читачів

Столи, стільці та стелажі у деяких закладах не оновлюються роками й можуть будь-якої миті зламатись. Чверть закладів міста потребують капітального ремонту. Влада нарікає на брак грошей у бюджеті, а бібліотекарі наполягають на покращенні умов праці.

Читачів треба страхувати від нещасних випадків, – вважають миколаївські бібліотекарі. Кожен четвертий храм книги потребує капітального ремонту. Столи та стільці схожі на гойдалки, а до стелажів з книгами взагалі не пускають читачів – вимушені заходи безпеки.

Така ситуація – у більшості бібліотек Миколаївщини. Навіть в обласному центрі читачі не почуваються комфортно. Не кажучи вже про співробітників, які майже цілий день перебувають у не провітрюваних, запорошених залах.

– Подивіться на наші столи, – обюрюється Наталія Іванова, директор Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва, – які ми своїми силами і за особисті кошти намагаємося відремонтувати, на стільці, яким дуже багато років, на кафедри обслуговування, до яких нам страшно самим підходити. Ми знаходимося у непристосованому приміщенні.

Бібліотекарі скаржаться на недостатнє фінансування. Кажуть, місцева влада ще з радянських часів розглядає бібліотеки як книгосховища, а не як храми культури.

– Минулого року виділено, – констатує Наталя Семілєт, голова Миколаївської обласної бібліотечної асоціації, – на дитячі бібліотеки міста 160 тисяч гривень. З них 100 тисяч ми змогли використати на опалювання, щоб перекласти одну бібліотеку з пічного на газове опалювання. А 60 тисяч – на інші 10 бібліотек міста. Нам, як мінімум, потрібний мільйон для того, щоб відремонтувати бібліотеки.

Сучасний ремонт, комп’ютери та нові меблі бібліотеки отримують завдяки спонсорам та іноземним грантам. Гроші насамперед витрачають на читальні зали. Книгосховища та побутові приміщення навіть у сучасних бібліотеках залишаються зі зламаними меблями та старими стелажами.

У селах ситуація ще гірша. Там деякі книгозбірні не мають власного приміщення, а туляться у клубах, школах, магазинах і навіть у приватних будинках.

ICTV