До 69% підлітків вірять в поширені шкідливі дезінформаційні твердження.

Підлітки значно частіше вірять в дезінформацію та теорії змови, поширені в Інтернеті, ніж старші покоління. Це показало нове дослідження Центру протидії цифровій ненависті (CCDH), пише The Guardian.

Під час дослідження було опитано понад 1000 дорослих і 1000 підлітків віком 13-17 років. Респондентів, зокрема, просили зазначили, чи згодні вони з тими чи іншими шкідливими дезінформаційними твердженнями (включно з заявами проти вакцинації, антисемітськими заявами, фейками про COVID-19 тощо).

За даними опитування, 60% 13-17-річних американців погодилися з чотирма або більше шкідливими конспірологічними твердженнями, тоді як серед дорослих таких було тільки 49%. Серед підлітків, що користуються соцмережами 4 і більше годин на день цей показник був ще вищим – 69%.

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За іронією долі, молоде покоління також більше усвідомлює небезпеку, яку становлять онлайн-медіа. 83% підлітків віком від 13 до 17 років погоджуються, що шкода в Інтернеті має наслідки офлайн. Аналогічну думку мають лише 68% дорослих.

"Існує віра в те, що молодість врятує нас від бід, створених попередніми поколіннями. Але коли справа доходить до дезінформації, немає майбутніх поколінь, які б врятували нас від шкоди, яку ми завдали. ... Якщо ці молоді люди дотримуватимуться цих переконань у майбутні роки свого життя, наша демократія та цінності, які її підтримують, перебувають під майже неможливим тиском",– каже Імран Ахмед, генеральний директор CCDH.

Молодь і новини - останні дослідження

Результати дослідження Reuters Institute показали, що дедалі більше молодих людей використовують платформу для обміну короткими розважальними відео TikTok, щоб отримувати новинний контент. Минулорічний звіт показав, що у віковій групі 18-24 близько 40% користуються TikTok, з них 15% використовують цю платформу для отримання новин. Цього року 44% молодих людей використовують цю платформу, і 20% дивляться новинний контент в TikTok.

При цьому на платформі широко поширені дезінформація і пропаганда. Приміром, за гроші російські TikTok-блогери активно поширюють на платформі "патріотичний контент".

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