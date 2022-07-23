Багато жителів міста Мілдьюр порахували, що наближається кінець світу.

Соціальні мережі жителів австралійського провінційного міста Мілдьюр заповнилися фотографіями нічного неба, яке світилося рожевим світлом незрозумілого походження.

Коли вечірнє небо над містом осяялося рожевим сяйвом, місцева мешканка Теммі Шумовскі поставила собі питання - а чи не почався апокаліпсис?, писати Бі-бі-сі.

"Я дивилася на це і намагалася вести себе як спокійна, розсудлива мати, кажучи дітям - турбуватися нема про що, - розповіла вона. - Але в моїй голові було одне питання - що це за чортівня?"

Деякі припустили, що місто удостоїлося візиту інопланетян, або що на Австралію летить астероїд. Інші, що це яскраво-червоний місяць. Але всі коментатори сходилися в одному - схоже, настає кінець світу.

Пояснення виявилося набагато прозаїчнішим - джерелом моторошного світіння стало місцеве підприємство з виробництва лікарської марихуани.

На ньому встановлені червоні лампи, світло яких підвищує врожайність канабісу. Зазвичай червоного світла не видно, оскільки з настанням темряви на заводі щільно закривають жалюзі. Але в день "апокаліпсису" вони не працювали.

"Зазвичай затемнюючі жалюзі автоматично закриваються одночасно із заходом сонця, але цього разу лампи вже включилися, а жалюзі - ще не закрилися, тому якийсь час створювалося світіння", - пояснив Пітер Крок, генеральний директор компанії Cann Group Ltd, яка володіє підприємством, в інтерв'ю австралійському телеканалу Ей-бі-сі.

Hey @JaneBunn any reports of this scary but brilliant sky over Mildura tonight ?? pic.twitter.com/3WZ7FZj1zp — Tim Green (@Tim_Green78) July 19, 2022

А оскільки ніч була похмурою, червоні лампи створили ефект "заходу на стероїдах", який можна було побачити майже в годині їзди від підприємства.

Місцезнаходження ферм, на яких вирощується марихуана в Австралії, тримається в таємниці з міркувань безпеки, але ферма в Мілдьюрі тепер повністю розсекречена.

"Ми всі чудово посміялися", - сказала Теммі Шумовскі. Незважаючи на початкову паніку, вона зізналася, що була вражена красою світлового шоу: "я вважаю, що це було здорово - вони повинні робити це частіше".

Лікарський каннабіс був легалізований в Австралії в 2016 році, але його використання в рекреаційних цілях досі заборонено. З тих пір регулюючі органи Австралії схвалили близько 260 тис. рецептів з канабісом. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, найбільш поширеною причиною призначення марихуани були хронічні болі, за якими слідували тривога і порушення сну.

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