Денис Ковирзін відбував термін в колонії суворого режиму за вбивство людини.

У Саратові під час урочистого відкриття меморіальної дошки ліквідованого в Україні "вагнерівця" з числа зеків учасники заходу співали "Скажу ворью без мата", пише Російська служба BBC.

Денис Ковирзін відбував термін в колонії суворого режиму за вбивство людини, коли його завербували у "вагнерівці". У квітні 2022 року Ковирзін був успішно ліквідований.

Також журналісти дізналися, що в минулому - ще до в'язниці - Ковирзін служив у Росгвардії і воював у Чечні.

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Однак російська пропаганда зробила з нього "героя-визволителя". І вже взимку влада Саратова встановила йому та ще одному окупанту Ігорю Смирнову почесну дошку в рідній школі.

Школярі з георгіївськими стрічками принесли до стіни аошики квітів і проспівали куплет з пісні "Я внук того солдата", в якій є і такі рядки: "Я брат того солдата, прошедшего Кавказ, Цхинвали отстоявшего, Пальмиру и Донбасс". "Скажу ворью без мат, - старанно виводили діти, - что вороньем кружит…"

Зізнання "того солдата" актуалізували, пише BBC: замість "Ромки і Санька" з тексту пісні хор славив "Дениса, Ігорька".

На мітингу у дворі школи виступали чиновники і міцні чоловіки в камуфляжі. Згадували "заслуги хлопців за життя", а обласний депутат, колишній спецназівець і герой Росії в краповому береті радив школярам "знати героїв в обличчя".

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.

З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.

Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.

Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.

Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.

Крім того, з'явилося фото новорічного застілля самарських мобіків у ПТУ Макіївки, куди пізніше влупив HIMARS.

Російські терористи продовжують атакувати Соледар, не рахуючись зі своїми втратами. Нещодавно в мережу злили відео одного з провальних штурмів "вагнерівцями" міста, в результаті - всіх окупантів ліквідовано.

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