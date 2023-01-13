У Саратові під час урочистого відкриття меморіальної дошки ліквідованого в Україні "вагнерівця" з числа зеків учасники заходу співали "Скажу ворью без мата", пише Російська служба BBC.
Денис Ковирзін відбував термін в колонії суворого режиму за вбивство людини, коли його завербували у "вагнерівці". У квітні 2022 року Ковирзін був успішно ліквідований.
Також журналісти дізналися, що в минулому - ще до в'язниці - Ковирзін служив у Росгвардії і воював у Чечні.
Однак російська пропаганда зробила з нього "героя-визволителя". І вже взимку влада Саратова встановила йому та ще одному окупанту Ігорю Смирнову почесну дошку в рідній школі.
Школярі з георгіївськими стрічками принесли до стіни аошики квітів і проспівали куплет з пісні "Я внук того солдата", в якій є і такі рядки: "Я брат того солдата, прошедшего Кавказ, Цхинвали отстоявшего, Пальмиру и Донбасс". "Скажу ворью без мат, - старанно виводили діти, - что вороньем кружит…"
Зізнання "того солдата" актуалізували, пише BBC: замість "Ромки і Санька" з тексту пісні хор славив "Дениса, Ігорька".
На мітингу у дворі школи виступали чиновники і міцні чоловіки в камуфляжі. Згадували "заслуги хлопців за життя", а обласний депутат, колишній спецназівець і герой Росії в краповому береті радив школярам "знати героїв в обличчя".
Втрати Росії в Україні - актуальні дані
Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.
З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.
Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.
Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.
Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.
Крім того, з'явилося фото новорічного застілля самарських мобіків у ПТУ Макіївки, куди пізніше влупив HIMARS.
Російські терористи продовжують атакувати Соледар, не рахуючись зі своїми втратами. Нещодавно в мережу злили відео одного з провальних штурмів "вагнерівцями" міста, в результаті - всіх окупантів ліквідовано.