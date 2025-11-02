За словами науковця, через теплу погоду є зелені злакові трави, які буйно ростуть після дощів.

На півдні Одеської області сталося диво - у свійських гусей з’явилися маленькі малюки, хоча зазвичай такий процес відбувається навесні. Про подію розповів доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

"Маленьке, але тепле диво природи на фоні війни - у домашньому господарстві в селі Хаджидер, біля нацпарку. На дворі листопад воєнного 2025 року, іноді від "шахедів" рашистської навали буває дуже гучно. А тим часом у свійських гусей диво, - з’явилися маленькі гусенята", - розповів науковець.

Він також зазначає, що зараз є зелені злакові трави, які буйно ростуть після дощів. Тепла погода також сприяє такому розвитку фенологічних (сезонних) подій - у середовищі народжується нове життя.

Науковець оприлюднив відео, на якому можна побачити, як сонячним днем ​​гуска здійснює "променад", а за нею поспішає зграйка з чотирьох малюків - милі пташенята поспішають за мамою, ніби бояться загубитися.

Згідно з відкритими джерелами, гуси починають нестися, зазвичай навесні - це вважається найактивнішою фазою, з появою довших днів, але перші яйця можуть з'явитися у лютому.

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) спостерігаються дивні явища - у листопаді квітне алича дика. Співробітник парку Іван Русєв розповів, що цвітіння аличі в листопаді - ознака теплої й вологої погоди після спекотного літа, та поступової зміни клімату. Це плодове дерево родини розових має невеликі кисло-солодкі плоди різноманітного кольору - жовтого, червоного, фіолетового.

Вони широко використовуються у сирому вигляді, а також з них готують варення, повидла. Ця невибаглива рослина, яка має багато корисних властивостей, зокрема, сечогінну, кровоочисну, проносну та протизапальну дію.

