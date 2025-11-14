Зокрема, було збито 405 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів.

У ніч на 14 листопада росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Як повідомили в Повітряних силах, загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "Шахеди").

Зокрема:

Відео дня

430 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - АР Крим;

3 аеробалістичні ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Рязанської обл. - РФ);

1 протикорабельну ракету "Циркон";

6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (із ТОТ АР Крим/акваторії Чорного моря);

9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (із Брянської обл.).

"Основний напрямок удару – місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 419 повітряних цілей:

405 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;

6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

В Повітряних силах поінформували, що зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

Нічна атака окупантів

Як повідомляв УНІАН, вночі і Росія масовано атакувала Київ та область дронами та ракетами, є влучання у багатьох районах, в тому числі в багатоповерхівки. Є загиблі та понад 20 постраждалих у Києві та 6 у області.

У Києві внаслідок удару постраждали приблизно 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах.

За словами президента Володимира Зеленського, це спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі.

Вас також можуть зацікавити новини: