У населеному пункті проживають менше 100 осіб.

Влада східної Швейцарії наказала жителям села Брієнц евакуюватися. За словами геологів, маса каменів об'ємом в 2 мільйони кубічних метрів, що нависла над головою, може впасти в найближчі тижні.

Видання The Guardian пише, що чиновники заявили, що місцеві жителі повинні будуть виїхати до 18:00 п'ятниці, але можуть час від часу повертатися в село, в залежності від рівня ризику, але не залишатися на ніч.

Офіційні особи заявили, що вимірювання показали "сильне прискорення на великій площі" в останні дні, і "до 2 млн кубометрів скельного матеріалу впаде або сповзе в найближчі 7-24 дня".

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Стародавнє село розташоване на південний захід від Давосу на висоті близько 1150 метрів. Сьогодні там проживає менше 100 жителів. За словами місцевих жителів, гора і каміння на ній рухалися з часів останнього льодовикового періоду.

За останнє століття саме село рухалося на кілька сантиметрів щороку, але за останні 20 років цей рух прискорився, і зараз зсув зміщується приблизно на один метр на рік. Геологічні дослідження показують, що ситуація стала ще більш небезпечною.

Крістіан Гартманн, член Ради з управління кризовими ситуаціями в місті Альбула, до складу муніципалітету якого входить Бріенц, сказав, що, за оцінками експертів, існує 60% ймовірність того, що камінь розіб'ється на більш дрібні шматки, які можуть навіть не досягти села. Також існує 10% ймовірність того, що вся маса в 2 мільйони кубометрів може впасти вниз, загрожуючи життю, майну і самому селі.

За словами Гартмана, експерти вважали, що керований вибух занадто небезпечний, оскільки для цього знадобиться буріння під скелею, що саме по собі є небезпечною операцією. За його словами, зведення гігантської купи піску або стіни, щоб спробувати заблокувати розрив, не представляється можливим, додавши, що висота стіни повинна бути не менше 70 метрів, щоб захистити село.

Очікувалося, що багато евакуйованих залишаться з родиною або друзями, хоча місцеві чиновники отримали пропозиції від стурбованих сусідів надати тимчасове житло, сказав Гартманн.

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