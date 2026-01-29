Таїланд потерпає від нашестя слонів: влада пішла в контратаку

Тайський уряд вирішив боротися зі зростанням популяції слонів.

Таїланд страждає від швидкого зростання популяції диких слонів, які починають становити реальну загрозу для людей. Аби не допустити неконтрольованого збільшення чисельності цих тварин, місцева влада була змушена вдатися до стерилізації слонів, пише Spiegel.

Повідомляється, що тайські ветеринари вперше застосували протизаплідну вакцину, ввівши її трьом слонихам у провінції Трат на південному сході країни. Протизаплідний засіб містився у дротиках, якими вистрілили в тварин. Ще 15 доз вакцини мають ввести слонихам з інших стад у найближчі місяці.

Зазначається, що за останні десять років популяція диких слонів у Таїланді зросла майже утричі – із приблизно 300 до майже 800 особин. Це не рахуючи кількох тисяч слонів, яких утримують в неволі, як худобу. Водночас природні середовища існування диких слонів в країні скорочуються, що призводить до усе частіших конфліктів між цими тваринами і людьми. За офіційними даними, за останні 14 років в цих конфліктах загинуло майже 200 людей та понад 100 слонів.

"Якщо ми нічого не зробимо, конфліктів буде дедалі більше", – заявив представник управління дикої природи Таїланду Сукхі Бунсанг, виправдовуючи стерилізацію слонів.

Як писав УНІАН, у Японії живуть макаки, які полюбляють купатися у термальних джерелах. Так вони не лише гріються в зимову погоду, а й оздоровлюються. Гарячі ванни змінюють склад мікроорганізмів на тілі та в кишечнику тварин, впливають на поведінку, пов’язану з вошами, і зменшують поширення деяких потенційно патогенних бактерій.

Також ми розповідали, що у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час патрулювання зафіксували стадо здичавілих корів, яке стало символом цієї місцевості. Нині воно налічує 12 тварин, зокрема дорослих корів і телят, перебуває у доброму фізичному стані попри морози, глибокий сніг і брак кормів, успішно самостійно добуває їжу, витримує сусідство з вовками завдяки домінуванню сильного бика та використовує закинутий хлів як природний прихисток.

