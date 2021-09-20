Екологи б'ють на сполох: всі повинні купувати менше, дбати про свій одяг і починати думати, що тепер робити в таких умовах.

Якщо ви приходите в секонд-хенд й купуєте річ, яка вам здається новою, то насправді вам не здається. У Великій Британії частину покупок просто викидають. А згодом вони опиняються у сортувальних центрах.

А вже звідти ці речі їдуть до Африки та Східної Європи. Про це йдеться в сюжеті "BBC News Ukrainian".

Читайте такожАвтомобільного секонд-хенду на українських дорогах в 4 рази більше, ніж нових машин: що зараз купують"Ми у Британії викидаємо понад мільйон тонн одягу, і третина опиняється на звалищах або сміттєспалювальних заводах. Виробники мають відповідати за всі ці надлишки", - розповідає членкиня парламенту Мері Кріг.

Журналісти наголошують: індустрія моди викидає стільки ж парникових газів, як й авіація.

Деякі люди зрозуміли, що швидка мода завдає руйнівного впливу довкіллю, тож відмовилися від певних покупок. Екологи б'ють на сполох: всі повинні купувати менше, дбати про свій одяг і починати думати, що тепер робити в таких умовах. Адже ми - на межі глобальної катастрофи.

Як зазначається у сюжеті ВВС, лише 11 магазинів з перероблення одягу в Великій Британії поставили за мету зменшити шкідливий вплив на довкілля. Деякі нарікають, що технології з перероблення одягу ще не дуже розвинені, а тому й переробляють недостатню кількість матеріалів. "Тож поки що невживаний одяг потрапляє на смітник та у секонд-хенд", - підсумували журналісти.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві кілька десятків потенційних покупців влаштували штовханину біля секонд-хенду через привіз нового товару. Інцидент стався біля станції метро "Харківська".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко