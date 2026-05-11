Помідори та огірки дешевшають, а капуста дорожчає: як змінилися ціни на овочі за тиждень

Серед ягід зменшилася вартість полуниці.

В Україні за минулий тиждень продовжили знижуватися ціни на огірки та помідори. Огірки втратили 10 гривень – з 45-80 до 35-70 грн/кг за гуртову партію, тоді як томати скоротили ціновий діапазон в сторону зниження – зі 105-140 до 105-125 грн/кг.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що білокачанна капуста, навпаки, дорожчає. Вартість овоча минулорічного врожаю зросла з 14-16 до 14-18 грн/кг, а молодої – з 40-48 до 60-65/гр. Серед інших видів капусти також подорожчала пекінська – з 50-55 до 62-65 грн/кг, а от ціни на цвітну капусту, навпаки впали – зі 180-200 до 118-125 грн/кг.

Ціни на картоплю старого врожаю не змінилися. Її так само продають в діапазоні 7-15 грн/кг. А от розкид цін на молоду картоплю звузився, причому більше в сторону здорожчання – з 45-140 до 75-130 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті ціни весь тиждень залишалися стабільними. З’явилися більш дешеві банани, які зараз продають по 65-75 грн/кг замість 70-75 грн/кг. Діапазон цін на полуницю звузився в меншу сторону – з 200-300 до 215-260 грн/кг.

Огірки та помідори зараз дешевшають в Україні завдяки збільшенню вибірок на тепличних комбінатах. Водночас ціни на томати все одно залишаються значно вищими, ніж в аналогічний період минулого року.

Заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас зазначила, що жирні молочні продукти скоро продаватимуться в магазинах дешевше. Проте зниження вартості на ці продукти буде тимчасовим – вже восени вони значно подорожчають через перехід молочного ринка від перевиробництва до недовиробництва.

