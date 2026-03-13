РФ готує новий масований удар: експерт розкрив, чим ворог може атакувати Україну

За словами експерта, під час цього удару РФ може зокрема застосувати ракети Х-101.

Росія готується завдати нового масованого удару по Україні вже найближчими днями. Про це попередив голова Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

"Ворог може готувати обстріл, тому будьте уважні до тривог, особливо в ці дні", – написав Коваленко.

Можливість обстрілу з боку росіян найближчим часом допускає і Валерій Романенко – авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. В коментарі УНІАН він зазначив, що Росія традиційно протягом кількох останніх років завдає по Україні чотири масовані удари на місяць. І тому цілком ймовірно, що черговий масований удар може відбутися вже протягом вихідних.

Відео дня

"Обстріл був сьомого [березня], тоді на нас летіло 480 БПЛА різних типів. Зараз я очікую, що буде скромніше. Річ у тім, що під час тієї атаки у росіян ще були якісь сподівання на холодну погоду. Для розуміння динаміки. Я сказав, що було 4 обстріли стандартно на місяць. Але в лютому вперше за всю війну було 6 обстрілів масових за місяць. За останні 2 роки лише один чи два рази було 5 обстрілів на місяць. В лютому 6, коли найбільші морози", – сказав Романенко.

У лютому РФ запустила більше ракет, ніж виробила

Експерт додав, що лютий також відзначився наднормовою кількістю ракет, які РФ запустила по Україні.

"Росіяни здатні виробляти максимально 60 балістичних ракет типу "Іскандер-М" на місяць. І ще приблизно десять "Кинджалів". А за минулий місяць було випущено по нас 117 ракет, лише балістичних. Тобто йдеться про те, що росіяни вже брали ракети зі складів. Вони до цього загалом витримували темп – скільки виробляли, стільки й запускали. Тобто на мою думку, наліт має бути не настільки чисельний, як минулого місяця", – пояснив Романенко.

Він зазначив, що протягом лютого РФ також атакувала Україну 167 крилатими ракетами, що також удвічі перевищує можливості виробництва Росії.

"Але там були свої нюанси. Тоді масово летіли ракети Х-101 і "Циркони". Цього місяця все скромніше. Під час першого нальоту летіло два "Циркони" і жодної Х-101, Х-32, Х-59 чи "Кинджалу". Тому швидше за все, під час наступного нальоту будуть використовувати все ж таки ракети Х-101, але в обмеженій кількості. І ракети "Іскандер-К". Не виключені й "Калібри", хоч вони цього місяця вже й летіли по нас. З "Кинджалами" у росіян проблема. За минулий місяць вони випустили лише три. Можливо, це повʼязано з умовами експлуатації літаків Міг-31К", – додав експерт.

Він також наголосив, що РФ застосовуватиме під час цієї атаки балістику. Однак її кількість наврядчи перевищуватиме ту, яку Москва застосувала під час удару 7 березня. А саме – 13 ракет.

Під час масованих атак стане менше "Шахедів"

Також, за словами експерта, найближчим часом РФ може зменшити кількість "Шахедів" під час своїх масованих ударів на тлі успішних операцій Сил оборони України.

"Удар по Донецькому аеропорту, удар по підприємствах, які виробляли вибухівку, удар по тому самому "Кремній Ел". Він так швидко не вплине на кількість випущених Шахедів, бо ті, що будуть по нас випускати, це зі складів і зі шляху, це вже вироблені Шахеди. Але от надалі в цьому місяці Шахедів буде менше. І тут загалом така тенденція, що кількість Шахедів у росіян не зростає. Як вона була у вересні 3200-3300, так вона і залишилася – за минулий місяць 3220 було випущено", – пояснив Романенко.

Російські "Шахеди": важливі новини

Нагадаємо, 7 березня Сили оборони завдали удару по російських майданчиках із запуску "Шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку. Повідомлялося, що атака була здійснена з використанням ракет ATACMS та SCALP. Внаслідок влучання на локації зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.

Тим часом Business Insider повідомляє, що РФ намагається розширити майданчик із запуску "Шахедів" на території Донецького аеропорту. За даними видання, будівництво там прискорилося цього року, зокрема там зʼявилися дві нові пускові колії, а також подовжені дві вже наявні – ймовірно, для запуску більших варіацій "Шахедів".

Вас також можуть зацікавити новини: