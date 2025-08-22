В Україні несподівано для всіх дешевшають яблука: скільки коштує зараз кілограм

Зазначається, що на сьогодні яблука надходять у продаж у середньому в 2,2 раза дорожче, ніж роком раніше.

Відпускні ціни на яблука в Україні стрімко знижуються, хоча збір врожаю 2025 року розпочався нещодавно. Головною причиною здешевлення стала відсутність попиту на літні сорти.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що від початку поточного тижня яблука нового врожаю знизилися в ціні в середньому на 12%, і тепер виробники їх віддають по 35-45 грн/кг ($0,85-1,09/кг), залежно від сорту та обсягів партій.

Варто зазначити, що оптові компанії та роздрібні мережі ще продають минулорічні яблука, зокрема польські.

Крім того, зниження цін пояснюється сезонним збільшенням пропозиції українських яблук, а попит на фрукти залишається досить невисоким. Попри падіння цін, на сьогоднішній день яблука в Україні надходять у продаж у середньому в 2,2 раза дорожче, ніж роком раніше.

Ціни на яблука в супермаркетах України

В АТБ фрукт можна купити за 51,95 грн/кг.

При цьому в Сільпо ранні яблука продають по 69 гривень за кілограм.

Водночас у Varus фрукт можна купити по 49,90 грн/кг.

