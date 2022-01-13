В результаті заощадження населення скоротилися на 88 млрд грн.

У 2021 році ціни реалізації виробників сільськогосподарської продукції в середньому зросли на 40%, а реальні доходи громадян за 9 місяців минулого року зросли тільки на 3%.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

"Зростання світових цін на окремі сировинні сільськогосподарські товари вплинуло на вартість продуктів харчування в споживчому кошику українців. Зокрема, вартість цукру за рік зросла на 28%, соняшникової олії – 39%, яєць – 19%, хліба – 19%. Ціни реалізації сільгосптоваровиробників в середньому за 2021 р.зросли на 40%", - зазначив Данилишин.

При цьому, за його словами, зростання реальних грошових доходів населення (зарплат, пенсій, інших грошових трансфертів) за 9 місяців 2021 року склало лише 3% і не зміг компенсувати зростання витрат населення на товари та послуги першої необхідності.

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"В результаті заощадження населення скоротилися на 88 млрд грн (-2,4% ВВП). За даними МВФ, в Україні купівельна спроможність доходів у розрахунку на 1 жителя залишається найнижчою в Європі", - пояснив Данилишин.

Інфляція в Україні:

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в грудні в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2020 року - склала 10%, сповільнившись з 10,3% в листопаді.

Моніторинг та держрегулювання цін:

12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.

Також 12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.