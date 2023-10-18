Кораблі тепер намагаються наближатися до узбережжя країн-членів НАТО, Болгарії та Румунії, щоб знизити ризики.

Постійний потік суден везе зерно і метали з України через місяць після того, як перше судно, що прибуло, пройшло через новий морський коридор у Чорному морі, незважаючи на російські погрози.

Як показують дані відстеження суден, зібрані агентством Bloomberg, з моменту вступу коридору в силу в середині вересня в порти Великої Одеси зайшло більше 30 суден. Їх вантажі включають близько 1 мільйона тонн зерна, заявив на цьому тижні депутат комітету українського парламенту по сільському господарству Дмитро Соломчук.

Це вказує на те, що ризикована ставка Києва є більш ніж просто символічною і що вона повертає собі певний контроль над торгівлею зі своїх чорноморських портів.

Відео дня

Українські фермери зараз збирають урожай, а врожай (навіть під час війни) виявився більшим, ніж очікувалося, що робить цей час життєво важливим для експорту. Соломчук заявив, що протягом декількох тижнів країна зіткнеться з проблемою зберігання зерна, якщо поставки не відновляться.

Згідно з розрахунками Bloomberg з використанням даних Marine Traffic, 32 судна, що заходили в порти України протягом місяця з 16 вересня, мали загальну вантажопідйомність близько 1,4 мільйона тонн. Це було б аналогічно обсягу, відправленому коридором, підтримуваним ООН та Туреччиною, у перший місяць його роботи, але це все одно лише третина обсягів, що пройшли цим маршрутом, коли він працював найбільш ефективно.

Кораблі тепер намагаються наближатися до узбережжя країн-членів НАТО, Болгарії та Румунії, щоб знизити ризики. Як показують дані відстеження суден, деякі судна, що використовують новий маршрут, відключили сигнали визначення місця розташування в міру прибуття в порти Чорного моря.

Як показали дані, щонайменше дев'ять суден, що заходили в чорноморські порти України, були суднами типу Panamax, одними з найбільших суден, що перевозять зерно по всьому світу, що показує, що деякі судновласники готові ризикнути, відправивши в Україну більші і цінні судна, незважаючи на потенційну небезпеку.

Окрім сільськогосподарських культур, кораблі також перевозили такі товари, як залізо. Початковий коридор ООН дозволяв перевозити лише зерно, продукти харчування та добрива.

Розблокування Україною морських коридорів

Україна встановила тимчасовий маршрут з портів Великої Одеси після того, як у липні Росія вийшла з угоди про безпечний Коридор, підтриманої організацією Об'єднаних націй і Туреччиною. Спочатку судновласники побоювалися працювати там, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які судна, що йдуть в Україну, як потенційно перевозять зброю.

Проте, хоча кількість суден зростає, властиві їм ризики залишаються незмінними.

"Це все одно небезпечно і дуже ризиковано", - сказав генеральний директор "Украгроконсалту" Сергій Феофілов. "Цей новий альтернативний коридор збільшить експорт України, але наскільки він буде важливий, подивимося".

У середу президент Володимир Путін заявив під час візиту до Китаю, що російські літаки, оснащені ракетами "Кинджал", патрулюватимуть нейтральну зону над Чорним морем, не уточнивши їх мету.

Вас також можуть зацікавити новини: