Окупанти відключили у місті всі українські банкомати.

Мешканці Енергодару змушені купувати продукти за завищеними цінами, оскільки не мають альтернативи.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на інженера ЗАЕС.

"Кілограм ковбаси виробництва АРК Крим тут коштує 500 гривень. 600 гривень коштує те, що вони називають "сиром". Це сирний продукт. Соки, які продають, - це "Юпі". А коштують вони 40 гривень за дитячу коробку з трубочкою. Ніхто не купує російські продукти. Ми переплачуємо дві-три ціни за українські продукти, тому що їхні неможливо їсти", - наголосив інженер.

Він також зазначив, що окупанти відключили у місті всі українські банкомати.

"Нам платить "Енергоатом" на наші банківські картки. Але російські окупанти відрізали нас від використання електронних грошей. Всі термінали по місту відключені, скрізь приймають тільки готівку. А зняти готівку з карти можна лише за відсоток у ділків. 10 відсотків - нормальна такса. Тобто я скидаю 1100 гривень на картку, а мені віддають 1000 готівкою", - сказав інженер.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликали Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП" НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізькою АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому", війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

При цьому наголошується, що попри провокації окупантів, ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через працюючі лінії. Відповідно до їх пропускної здатності було прийнято рішення про розвантаження і відключення від мережі одного з працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції. Викидів і скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

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