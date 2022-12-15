Ця сума складає майже сумарний прибуток аграрних підприємств, отриманий за 2020 та 2021 роки.

Цьогоріч вітчизняний агросектор може втратити близько 10 млрд доларів внаслідок логістичних проблем.

Лише на блокуванні морських портів і зміні логістики експортних перевезень аграрії можуть втратити $7,5-8 млрд, повідомив експерт Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Олександр Захарчук. На вартості непроданого минулорічного зерна аграрії втратили $0,5 млрд, а на вартості знищених або захоплених елеваторів – ще додатково $1,3 млрд.

"Разом це складе 9,3-9,8 млрд дол., або майже сумарний прибуток аграрних підприємств, отриманий за 2020 та 2021 роки", - зауважив Захарчук.

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Експерт наголосив, що нині для сільського господарства найбільш гостро стоїть проблема тарифів на перевезення урожаю та вартості його зберігання. Лише в січні-лютому 2022 року тарифи на перевезення залізницею зросли на 15-20% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

"Подальше зростання вартості залізничної логістики - збільшення тарифів для зернових вантажів з 29 червня 2022 року ще на 70% - призвело до додаткових витрат аграріїв, що оцінюються у 120 млн дол. на рік", - зазначив Захарчук.

У цілому, за його словами, з початком блокади портів, вартість логістики в структурі експорту зросла у 5-7 разів. Вона досягла показника 180 дол. на 1 тонну зерна.

"З огляду на таку вартість логістики, виробники зерна вимушені продавати товар вже нижче собівартості. За середніми розрахунками, вартість 1 тонни пшениці в полі вимушено знизилась до 100-120 дол./т при собівартості виробництва щонайменше 120-150 дол./т", - підкреслив науковець.

Як зауважив Захарчук, оскільки у 2022 році планується зібрати не менше 50 млн тонн урожаю зернових та 15 млн тонн олійних з врахуванням перехідних запасів, очікується дефіцит елеваторних потужностей не менше 15-20 млн тонн. Це може також призвести до значних втрат через відсутність відповідних умов для зберігання врожаю.

Війна в Україні: ситуація в агросекторі

Як повідомляв УНІАН, прямі збитки в аграрному секторі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії cтаном на 15 вересня сягнули 6,6 млрд доларів. Вказана сума включає в себе збитки від втрат сільськогосподарської техніки ($2,9 млрд), оскільки 84,2 тис. одиниць техніки та устаткування повністю або частково пошкоджені.

За оцінками NASA Harvest, Росія вкрала в України пшениці щонайменше на $1 мільярд. Ці дані відносяться до пшениці і поки виключають інші культури або продовольство, які містилися в сховищах на захоплених територіях.

У дослідженні наголошується, що російські кораблі експортують вкрадене українське зерно в низку країн, включаючи Лівію та Іран. Однак, оцінити обсяги відправленого важко, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів. Сама Росія заперечує крадіжку зерна, хоча офіційні особи публічно рекламують відновлення поставок зерна з окупованих портів.

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