Лідером за обсягом експорту виступає кукурудза - 2,5 млн тонн.

У листопаді обсяг експорту української аграрної продукції вперше з початку повномасштабної війни перевищив 7 млн тонн.

Як розповіли в Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, попри війну та постійні обстріли енергетичної інфраструктури, Україна продовжує експортувати аграрну продукцію та забезпечувати продовольчу безпеку світу.

"Так, за даними Мінекономіки, у листопаді експорт агропродукції склав 7,2 млн тонн, вперше за період війни перетнувши позначку у 7 млн тонн. Цей показник практично такий, як у січні 2022 року, коли аграрний експорт склав 7,8 млн тонн", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що лідерами експорту виступають традиційні:

✔️ кукурудза (2,5 млн тонн),

✔️ пшениця (1,76 млн тонн),

✔️ ріпак (529 тис. тонн),

✔️ олія соняшникова (483 тис. тонн – зростання проти жовтня на 28 тис. тонн),

✔️ насіння соняшнику (398 тис. тонн),

✔️ соя (384 тис. тонн).

Експорт зерна з України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

Перше після початку повномасштабної війни 24 лютого судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму. ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства попри рішення Росії. Уже 2 листопада Росія оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

17 листопада дію "зернової ініціативи" було продовжено ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами виконання цієї угоди.

За даними Мінінфраструктури, станом на 2 грудня з початку роботи "зернового коридору" Україна експортувала 12,7 млн тонн агропродукції.

Ініціатива Grain from Ukraine

Крім того, 26 листопада розпочалась реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу в продовольстві у середньому для 90 тис. людей.

Станом на 28 листопада понад 30 країн і міжнародних організацій заявили про підтримку проекту Grain from Ukraine.

Станом на 3 грудня в порт Одеси зайшло вже третє судно в межах Grain from Ukraine - 25 тисяч тонн пшениці будуть відправлені в Сомалі. Друге судно з 30 тис. тонн пшениці завершує завантаження і прямуватиме до Ефіопії. Також в Ефіопію прямує й перше судно за цією програмою.

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