Спеціалісти говорять, що на ціну яєць в Україні впливає кілька факторів.

В Україні ціни на яйця стрімко йдуть вгору вже кілька місяців. На сьогодні десяток яєць коштує вже 45 гривень. Тим часом у сусідній Польщі десяток коштує 28 грн, а в Іспанії – 34 грн.

Економіст Олег Пендзин назвав ключові фактори підвищення цін і коли це закінчиться, йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

"І до нового року, і після нового року ціна на яйця дуже висока. Це в першу чергу обумовлено фактичними витратами на виробництво цієї продукції", - зазначив Пендзин.

Читайте такожУкраїнців попередили про подорожчання хліба

Експерт переконаний, що на ціну впливає сезонність, підйом цін на зернові, а також ціни на газ.

"Якщо уряд не втрутиться в ситуацію з цінами на енергоносії, то асоціації виробників змушені будуть інформувати уряд про підвищення цін на їх продукцію", — підкреслює економіст.

Наприкінці грудня Асоціація птахівників України вже повідомила уряд про критичну ситуацію. Однак надія на те, що вони отримають дотації, з'явилася.

"Птахівництво є одним з найбільших споживачів газу. За рік газ зріс у 12 разів. Ми є учасниками цього звернення. Поки цей механізм не запущений, підготовка відбувається на рівні документів. Але ми сподіваємося, що уряд буде здатний хоча б на три-чотири місяці. запустити механізм.", - говорить виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко.

За його словами, якщо птахівників почують, то зниження цін на яйця українці побачать вже в лютому.

Нагадаємо, як писав УНІАН, анонсоване раніше запровадження в Україні податку на солодкі газовані напої (так званого "податку на цукор") в майбутньому збільшить ціни на ці товари.

Вас також можуть зацікавити новини: