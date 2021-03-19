У перші роки після запуску ринку землі зростання ВВП очікується на рівні 1%.

Ринок землі може додатково приносити до 3% до зростання ВВП України на рік за умови повної лібералізації ринку, яка відбудеться у 2024 році з допуском юридичних осіб і розширенням обмежень на покупку землі до 10 тисяч га.

Читайте такожЗемельна реформа в Україні наближається до завершення-МінагрополітикиПро це передає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький в ефірі одного з телеканалів.

"При поступовій лібералізації ринку землі зростання ВВП може прискоритися до 2,5 - 3%", - сказав він.

За словами Висоцького, на старті ринку землі й в найближчі 3-5 років його роботи Мінекономіки прогнозує середнє зростання ВВП на 1%. Він нагадав, що з 1 липня поточного року сільськогосподарські землі зможуть купувати тільки фізособи-громадяни України, але не більше 100 гектарів в одні руки.

"Навіть у цей період зростання ВВП на 1% обґрунтоване. На першому етапі підуть інвестиції в зрошення, яких не було без ринку землі. Зрошення одного гектара коштує 3-5 тисячі доларів, і люди будуть інвестувати якраз таки у свою власність", - пояснив він.

На другому етапі запуску ринку Мінекономіки очікує, що землевласники почнуть інвестувати в садівництво і тваринництво, що забезпечить додаткове зростання економіки.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює вартість гектара сільськогосподарської землі після запуску ринку в 50-60 тисяч гривень.

На думку експертів, вартість гектара землі в перший рік після відкриття ринку буде коливатися в межах 1-2 тисячі доларів, але більш точну цифру можна буде назвати після формування попиту і пропозиції на ринку.

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

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Автор: Ганна Нагорна