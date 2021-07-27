Перевірка на лабораторному обладнанні показала, що всі придбані у Києві кавуни безпечні.

Журналісти перевірили вміст нітратів у кавунах, придбаних на ринку, в супермаркеті та у продавців на вулиці в Києві.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За цю соковиту ягоду на ринку в центрі столиці просять 25-30 грн за кг, у супермаркетах ціни варіюються від 17 до 42 кг. Стихійні торговці продають кавуни за 22 грн за кг.

Як обрати стиглий кавун?

Шукайте жовтобоку ягоду з рівномірними смугами. Постукування - не завжди критерій для вибору кавунів, адже можна обрати "дзвінкий", але зелений. Щодо м'якоті - на ній не має бути білих прожилків, а зернята мають бути великими та коричневими.

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Чи безпечно зараз їсти кавуни?

Є народний метод перевірки кавуна на вміст нітратів: у склянку з водою помістити м'якоть кавуна або вичавлений сік. Вода має набути рожевого відтінку, злегка помутніти. Якщо колір надто яскравий - у ягоді може бути "хімія".

Та журналісти віднесли придбані кавуни до лабораторії: перевірка показала, що всі вони безпечні для здоров'я.

"При нормі 60 міліграмів на кілограм у кавуні, придбаному на ринку, вміст "хімії" становив всього 4,2 міліграма, у ягоді із супермаркету - 2,9 міліграма. Найвищий показник був у кавуні зі стихійного ринку – 10,6 міліграмів нітратів на кілограм", - йдеться в сюжеті ТСН.

Користь кавунів

Експерти наголошують, що ця ягода дуже корисна: організм отримує потрібну воду, клітковину, вітамін С та амінокислоти. Та слід обирати якісні й стиглі кавуни.

Автор: Ольга Робейко