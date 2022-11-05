Очікується, що це дозволить зібрати майже 40 млрд фунтів стерлінгів (45,55 млрд доларів) протягом п’яти років.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну британські прем’єр-міністр Ріші Сунак та міністр фінансів Джеремі Хант заявили про намір розширити податки на надприбуток нафтогазових компаній.

Як повідомляє Reuters, очікується, що це дозволить зібрати майже 40 млрд фунтів стерлінгів (45,55 млрд доларів) протягом п’яти років.

Урядовці хочуть максимізувати доходи від цього податку, підвищивши ставку з 25% до 30% та продовживши її до 2028 року.

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Через розміри прибутків найбільших світових нафтових компаній політики та групи споживачів посилили заклики обкласти ці підприємства більшими податками, щоб зібрати кошти для компенсації шкоди, завданої домогосподарствам, підприємствам і економіці внаслідок підвищення вартості енергії.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

31 травня 2022 року лідери країн ЄС досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти.

Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. ЄС встановив поступовий перехідний період введення санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів, який повинен завершитися в лютому наступного року.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

3 листопада 2022 року країни G7 та Австралія домовились про встановлення граничної ціни на російську нафту.

4 листопада 2022 року Британія повідомила проте, що вводить додаткові обмеження на закупівлю російської нафти.

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