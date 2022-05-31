РФ у 2023 році відчує фінансовий удар від санкцій, зазначила радниця голови НАК "Нафтогаз України".

До кінця року Росія не зможе продавати 90% своєї нафти через часткове нафтове ембарго, яке запроваджує Євросоюз.

Про це розповіла радниця голови НАК "Нафтогаз України" Світлана Заліщук в ефірі одного з телеканалів.

"До кінця 2022 року, очікуємо, що 90% всієї нафти Росія продати не зможе. Хочу зауважити, що Росія має певну "захисну подушку", тому ще деякий час, кошти надходитимуть. Проте у середньостроковій перспективі це все ж непідйомний удар для російської економіки", - сказала вона.

Завдяки тому, що Європа відмовляється від російської нафти, енергоресурси, які РФ планує поставляти у Китай чи Індію, будуть продані значно дешевше, а отже дуже сильно постраждає економіка Росії.

За її словами, у Росії не безмежні можливості у зберіганні нафти. До певного моменту трубу ще можна буде використовувати і наповнювати танкери. Але рано чи пізно, Росія буде просто змушена призупинити видобуток нафти. І це буде саме тією точкою неповернення, коли російська нафтовидобувна індустрія зазнає краху.

"Якщо ми розуміємо, що до кінця 2022 року Європа не купує 90% нафти у Росії, то до кінця року на них чекає криза. Щодо фінансового удару, то його наслідки будуть відчутними у 2023 році", - вважає вона.

Нагадаємо, у Євросоюзі домовились про часткове ембарго на нафту з Росії.

Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що через часткове нафтове ембарго Росія залишиться без доходів у розмірі від 10 до 25 мільярдів доларів.

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