В компанії "ДТЕК Одеські електромережі" нарікають, що майже не залишається доступної електроенергії.

В НЕК "Укренерго" значно скоротили ліміти на споживання електроенергії для населення Одещини.

Про це повідомляє компанія "ДТЕК Одеські електромережі". Зазначається, що остання атака РФ на об’єкти критичної інфраструктури 14 січня спричинила зростання дефіциту електроенергії в Україні.

"Через це НЕК "Укренерго" зменшила кількість електроенергії, яка може бути використана Одеською областю - ліміт електроспоживання. Станом на 17 січня в "Укренерго" надали обмеження споживання електроенергії на денний час - майже 660 МВт. Вказаний обсяг - половина від нормального енергоспоживання області", - йдеться у повідомлені.

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Наголошується, що при цьому мережі с критичною інфраструктурою, до якої не застосовуються відключення, – це й є майже половина всієї доступної електроенергії.

"Для населення та промисловості лишається лише 53%. Вночі ліміти ще менші – близько 30% від потреби електроенергії за нормальних умов. При цьому левову частку споживає критична інфраструктура", - пояснили в компанії.

За таких умовах забезпечити виконання графіків неможливо, оскільки не вистачає доступної потужності, щоб забезпечити споживачів світлом в гарантовані графіком години. Тому в області продовжують діяти екстрені відключення.

До графіків обіцяють повернуться лише тоді, коли знизиться дефіцит електроенергії в Україні і НЕК "Укренерго" зможе надати більші ліміти споживання на Одеську область.

Зниження лімітів електроенергії

Через масовану ракетну атаку 14 січня в Україні знизили ліміти споживання електроенергії.

15 січня "Укренерго" попередило, що знизило ліміти споживання електроенергії по всій Україні, тому громадянам доведеться силіти без світла довше.

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