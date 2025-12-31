1 січня світло вимикатимуть по всій Україні: коли діятимуть графіки у четвер

Вимкнення світла триватимуть, але тепер торкнуться всієї України.

У четвер, 1 січня 2026 року, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть по всій Україні, а не в "більшості областей", як це було протягом останніх днів. Обмеження стосуватимуться також і промислових споживачів, повідомляє "Укренерго" в Telegram.

Причина - наслідки триваючих російських масованих атак по енергетичній інфраструктурі України. "Ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в публікації.

