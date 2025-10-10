Відновлювальні роботи в усіх регіонах розпочались одразу після відбою повітряних тривог.

У Києві повне відновлення водопостачання очікується протягом кількох годин. Щодо енергопостачання, то вже заживлена критична інфраструктура.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"У нас є відповідне доручення щодо кожного регіону, і всі служби працюють для того, щоб як найшвидше заживити абонентів. В Києві ми очікуємо повного відновлення водопостачання протягом кількох годин, щодо енергопостачання вже заживлена критична інфраструктура і подальші роботи тривають", - сказала Свириденко.

Відео дня

За її словами, в усіх регіонах після відбою повітряних тривог розпочались відновлювальні роботи, працюють ремонтні бригади. Залучені всі необхідні служби.

Свириденко також наголосила, що це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, комбінований удар, значна частина ракет в ударі – балістичні.

Глава уряду додала, що у столиці та Кіровоградській області очікується повне відновлення водопостачання до кінця дня.

Зазначається, що у Київській, Полтавській, Харківській і Сумській областях наразі діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки, про які окремо повідомлятиме "Міненерго" та "Укренерго".

Вона також вказала, що у Києві та інших областях було збільшено кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті.

Нічна атака Росії на Україну - останні новини

У ніч на 10 жовтня Росія завдала масованого удару по об’єктах енергоінфраструктури України, внаслідок чого у багатьох областях наявні перебої зі світлом, введені графіки відключень. Так, у Києві виникли проблеми з електропостачанням в Голосiївському, Дарницькому, Деснянському, Днiпровськомуо, Подiльському, Святошинському районах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вночі російські окупанти вдарили по Україні понад 450 дронами і понад 30 ракетами з метою позбавити українців всього того, що забезпечує нормальне життя.

Вас також можуть зацікавити новини: