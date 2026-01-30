Армія не треба: ексголова 'Укренерго' розповів, як РФ з легкістю створить колапс у Європі

Володимир Кудрицький зазначив, що в умовах сучасної війни ворог буде атакувати енергосистему.

У європейській енергосистемі може відбутись колапс у разі цілеспрямованих російських атак по обʼєктам енергетики в Європі. Про це повідомив ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру.

"Є визначені точки європейської енергосистеми, а в Європі об'єднана енергосистема разом з Україною - це єдиний дуже вразливий організм. Не тому що погані інженери її будували. Вона за своїм дизайном не розрахована на атаки. Можна визначити 10-15 точок європейської енергосистеми для того, щоб спричинити частково або повний її колапс", - сказав Кудрицький.

Ексголова "Укренерго" зазначив, що ворогу для цього не потрібно збирати армії в 10 мільйонів солдатів та оголошувати війну. За його словами, достатньо диверсантів із FPV-дронами, які можуть діяти під виглядом цивільних у будь-якій країні Європейського Союзу.

У такій ситуації, підкреслив він, Європа може виявитися беззахисною. На відміну від України, що має і підготовлені ремонтні бригади, і критичні запаси обладнання. У країнах Заходу таких резервів фактично немає.

"Вони можуть просто спричинити дуже серйозні проблеми або навіть колапс, відключивши енергосистему. Енергосистема - частина мілітарної інфраструктури з точки зору її значення у війні. Ми знаємо про сучасну війну те, що ворог буде атакувати вашу енергосистему. Західний світ не готовий до війни, яку веде зараз Україна. І енергетика західного світу так само, на жаль, не готова", - зазначив Кудрицький.

30 січня стало відомо, що сотні мільйонів доларів, обіцяних західними партнерами Україні на відновлення енергетики, не виплачені, попри масштабні руйнування української енергосистеми і незвичайно холодну зиму.

Раніше повідомлялося, що мета ракетних ударів Кремля по українським енергетичним обʼєктам - створити нову хвилю українських біженців

