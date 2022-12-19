У Львівській області продовжують діяти дві черги погодинних вимкнень.

Ситуація з електропостачанням у Львівській області залишається складною, одночасно отримувати електроенергію можуть лише 50% споживачів. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ситуація з електроживленням на Львівщині залишається складною. Одночасно отримувати електроенергію можуть лише 50% споживачів нашої області. Продовжують діяти дві черги погодинних вимкнень (помаранчеві і білі клітинки у графіку, згідно з вашою групою)", - зазначив він.

Зважаючи на похолодання, за словами Козицького, енергетики працюють над тим, щоб сьогодні інтервали між відключеннями були меншими, тобто, щоб електроенергія в кожну домівку нашої області подавалася на довший проміжок часу.

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Ситуація з електроергією в Україні

У Києві та 10 областях через тяжку ситуацію в енергосистемі запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.

За даними "Укренерго", сьогодні внаслідок ворожої атаками дронами та артобстрілів знову пошкоджено об’єкти інфраструктури. Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Графіки аварійних відключень запроваджено у таких областях:

Сумська;

Харківська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Кіровоградська;

Житомирська;

Чернігівська;

Черкаська;

Київська та Київ.

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