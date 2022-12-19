Ситуація з електропостачанням у Львівській області залишається складною, одночасно отримувати електроенергію можуть лише 50% споживачів. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Ситуація з електроживленням на Львівщині залишається складною. Одночасно отримувати електроенергію можуть лише 50% споживачів нашої області. Продовжують діяти дві черги погодинних вимкнень (помаранчеві і білі клітинки у графіку, згідно з вашою групою)", - зазначив він.
Зважаючи на похолодання, за словами Козицького, енергетики працюють над тим, щоб сьогодні інтервали між відключеннями були меншими, тобто, щоб електроенергія в кожну домівку нашої області подавалася на довший проміжок часу.
Ситуація з електроергією в Україні
У Києві та 10 областях через тяжку ситуацію в енергосистемі запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.
За даними "Укренерго", сьогодні внаслідок ворожої атаками дронами та артобстрілів знову пошкоджено об’єкти інфраструктури. Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Графіки аварійних відключень запроваджено у таких областях:
- Сумська;
- Харківська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Кіровоградська;
- Житомирська;
- Чернігівська;
- Черкаська;
- Київська та Київ.