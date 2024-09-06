Угорщина давно купує задешево російську нафту, нові українські санкції змінюють це.

Поставки російської нафти до Угорщини не припиняться, але Будапешт втратить знижку від РФ. Про це пише Politico.

Видання нагадує, що протягом останніх двох років Угорщина користувалася спеціальними винятками ЄС, які дають їй доступ до російської нафти за ставками, значно нижчими від ринкових. При цьому у червні Україна поставила під сумнів цю домовленість, коли заборонила російському енергетичному гіганту "Лукойл" відправляти продукцію через країну до ЄС.

"Угорщина та Словаччина, ще один постійний російський імпортер нафти, швидко попередили, що для обох загрожує дефіцит енергії. Вони вимагали втручання ЄС", - ідеться у матеріалі. Відео дня

Автори зазначають, що загалом незмінних потоків може бути декілька: у той час як "Лукойл" заблокований, інші російські виробники нафти - ні, і можуть продовжувати відправляти сиру нафту через Україну. Крім того, Лукойл може продавати свою нафту на українському кордоні трейдеру, який продає її в ЄС. Якщо це не вдасться, Хорватія охоче запропонує власний трубопровід як альтернативний шлях постачання.

"Ось у чому заковика: всі ці рішення дорожчі для Угорщини. Це створює проблеми для Орбана, який використав знижку для підвищення прибутків і зниження внутрішніх цін на пальне", - пише видання.

Водночас науковий співробітник і експерт з Угорщини Центру східних досліджень Ілона Гізінська вважає, що нинішня домовленість "дуже вигідна для Угорщини".

"Російська нафта продається дешевше, ніж неросійська — різниця в ціні за барель коливалася від 5 до 30 доларів з моменту введення санкцій", - пояснює аналітикиня.

Вона нагадала, що у 2022 році угорський енергетичний гігант MOL зафіксував рекордні прибутки.

"Від цього також виграє бюджет Угорщини, який підтримується податком на надприбутки компанії", — сказала вона.

У свою чергу Михайло Гончар, президент київського аналітичного центру CGS Strategy XXI, підрахував, що нафта, яку Угорщина отримувала від "Лукойл", надходила з 20-відсотковим дисконтом порівняно з ринковими цінами.

"Санкції України проти "Лукойл" — це удар по тіньових доходах бізнес-оточення Орбана. Ці доходи дуже важливі для Орбана, оскільки вони означають максимально можливий прибуток, який генерується на різниці між найменшою ціною на нафту та ринковими цінами на нафтопродукти", - сказав експерт.

Водночас Олена Лапенко, експерт із безпеки та стійкості київського енергетичного аналітичного центру DiXi Group, вважає, що в України увірвався терпець.

"Угорщина та Словаччина мають зобов'язання щодо диверсифікації своїх поставок нафти, але ми ще не побачили конкретних кроків. Україна не бачила реальної перспективи припинення закупівлі російської нафти цими країнами ЄС. Очевидно, цим пояснюється запровадження санкцій проти одного з найбільших російських експортерів нафти", - резюмувала аналітикиня.

Співпраця Угорщини з РФ - останні новини

Угорщина назвала "політичною істерією" побоювання ЄС щодо шпигунів з РФ і Білорусі. Як зазначли в угорському уряді, "немає ніяких юридичних і безпекових проблем, коли йдеться про національну карту".

За словами міністра Угорщини у справах Євросоюзу Яноша Боку, "існує явна політична істерія, яку створює більшість у Європейському парламенті й деякі країни-члени".

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