У проекті резолюції міститься заклик до Росії "негайно припинити усі дії проти Запорізької АЕС і будь-яких інших ядерних об’єктів в Україні.

Рада керуючих МАГАТЕ має намір закликати Росію покинути Запорізьку АЕС та інші ядерні об’єкти в Україні.

Проект резолюції опублікувало агентство Reuters.

У документі, який підготували Польща та Канада для засідання Радбезу ООН, Росію закликають припинити усі дії на ядерних об’єктах України.

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Вказаний проект є продовженням резолюції, ухваленої на екстреному засіданні Ради у березні, проти якого виступили тільки Росія та Китай.

Дипломати сподіваються вплинути на Росію, аби вона деокупувала ЗАЕС і припинила обстріли, що загрожують ядерній безпеці.

У чорновому тексті, з яким ознайомились журналісти, йдеться про те, що Рада керуючих "засуджує постійні насильницькі дії РФ проти ядерних об’єктів в Україні, зокрема присутність російських військ і персоналу "Росатома" на ЗАЕС".

Також у проекті міститься заклик до Росії "негайно припинити усі дії проти Запорізької АЕС і будь-яких інших ядерних об’єктів в Україні, щоби компетентні органи мали можливість відновити повний контроль над усіма ядерними об’єктами у межах міжнародно визнаних кордонів України".

Рада керуючих "підкреслює" нещодавній заклик гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо створення "зони ядерної безпеки і захисту" навколо Запорізької АЕС.

За словами дипломатів, проект підготовлений від імені України, що не є членом Ради керуючих, та повинен бути офіційно представлений на щоквартальному засіданні Ради директорів наступного тижня. Потім відбудеться обговорення та голосування.

Довідка УНІАН. Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Місія сфокусувалась на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

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