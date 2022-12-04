Посадовець зазначив, що минулої ночі жодних відключень у столиці не було.

Київ вже достатньо скоро може повернутися до планових відключень світла. Зараз ситуація поступово стабілізується.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі телемарафону. За його словами, наразі відключають до 25% Києва.

"З позитивного - це те, що сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху почергово відключають, але вже невеликі обсяги - до 25% міста", - заявив Пантелєєв.

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Вказується, що це пов'язано з певним прогресом стабілізації ситуації, а також нижчим споживання електроенергії у вихідні, порівняно з будніми днями.

"Як на лівому, так і на правому березі ситуація поступово стабілізуюся. Але треба розуміти, що повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури потребує достатньо великого часу. Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли, і будемо так жити і працювати далі", - розповів Пантелєєв.

Водночас точно спрогнозувати дату переходу на планові відключення поки дуже важко.

"Але, така тенденція є і ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення", - підсумував заступник голови КМДА.

Відключення світла у столиці

10 жовтня росіяни почали бити по об'єктах критичної інфраструктури України. 23 листопада українська енергосистема перейшла в режим повного блекауту. Станом на 24 листопада в Києві без світла були 70% житлових будинків.

2 грудня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі нових атак росіян і повного блекауту рух поїздів метрополітену буде призупинено, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси, і проїзд буде безкоштовним.

Крім того, оприлюднили перелік окремих торговельних мереж, ринків та ТРЦ, які працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання.

У КМДА також пояснили, де шукати воду в столиці під час блекауту.

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