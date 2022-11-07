Росія продає своє вугілля зі значною знижкою у порівнянні з конкурентами.

Після запровадження заборони на імпорт російського вугілля до країн Європи з 10 серпня вантажі з цією сировиною були перенаправлені до Туреччини, Індії, Китаю та країн Африки.

Як пише видання Bloomberg, Росія продає своє вугілля до цих країн і регіонів зі значною знижкою у порівнянні з вугіллям аналогічної марки з інших країн.

Зокрема, у вересні Туреччина імпортувала російське енергетичне вугілля за ціною 199 доларів за тонну, що на 23% нижче, ніж аналогічне паливо з Колумбії, її наступного за величиною постачальника.

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Вугільне ембарго проти Росії

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня в ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Даний захід був включений у п'ятий пакет санкцій, прийнятий 7 квітня 2022 року. Ембарго передбачає заборону на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

У липні заборону на імпорт нафти і нафтопродуктів, вугілля і вугільних продуктів і золота, а також придбання, постачання і доставку, прямо або побічно, цих товарів, запровадила Велика Британія.

Росія входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових поставок. На вугільну промисловість припадає лише близько 1% російської економіки.

Тим часом, у Росії побачили ризик банкрутства вугільних компаній, оскільки після застосування Заходом "вугільних" санкцій витрати сильно зросли. Зокрема, галузь втратила частину ринків збуту і постраждала від обмежень з експорту, а ось собівартість продукції збільшилася разом з логістичними витратами.

Утім, у серпні видання Reuters повідомило, що російська економіка уникла краху попри запровадження санкцій завдяки високим світовим цінам на енергоносії, зокрем на нафту, які допомогли Кремлю згладити ефект від санкцій.

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