Після запровадження заборони на імпорт російського вугілля до країн Європи з 10 серпня вантажі з цією сировиною були перенаправлені до Туреччини, Індії, Китаю та країн Африки.
Як пише видання Bloomberg, Росія продає своє вугілля до цих країн і регіонів зі значною знижкою у порівнянні з вугіллям аналогічної марки з інших країн.
Зокрема, у вересні Туреччина імпортувала російське енергетичне вугілля за ціною 199 доларів за тонну, що на 23% нижче, ніж аналогічне паливо з Колумбії, її наступного за величиною постачальника.
Вугільне ембарго проти Росії
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня в ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Даний захід був включений у п'ятий пакет санкцій, прийнятий 7 квітня 2022 року. Ембарго передбачає заборону на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.
У липні заборону на імпорт нафти і нафтопродуктів, вугілля і вугільних продуктів і золота, а також придбання, постачання і доставку, прямо або побічно, цих товарів, запровадила Велика Британія.
Росія входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових поставок. На вугільну промисловість припадає лише близько 1% російської економіки.
Тим часом, у Росії побачили ризик банкрутства вугільних компаній, оскільки після застосування Заходом "вугільних" санкцій витрати сильно зросли. Зокрема, галузь втратила частину ринків збуту і постраждала від обмежень з експорту, а ось собівартість продукції збільшилася разом з логістичними витратами.
Утім, у серпні видання Reuters повідомило, що російська економіка уникла краху попри запровадження санкцій завдяки високим світовим цінам на енергоносії, зокрем на нафту, які допомогли Кремлю згладити ефект від санкцій.