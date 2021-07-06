Крім цього, необхідно виводити двосторонні договори на платформи з публічним контрактуванням, упевнений експерт.

Введення механізму кодування купленої потужності за договорами купівлі-продажу електроенергії допоможе відстежувати їх походження від генерації до кінцевого споживача, і унеможливить «торгівлю повітрям». Таку думку висловив керівник напрямку "Електроенергія" компанії "Йє енергія" Василь Гончарук, виступаючи на ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.

"Щоб комплексно вирішити проблему перекосів у ціноутворенні на ринку, потрібно вводити коди для куплених лотів електроенергії. Тоді не буде питань, Хто чим торгує. І регулятор, і оператор ринку матимуть цю інформацію», – зазначив Василь Гончарук.

На його думку, введення кодів стане дієвим інструментом для запобігання маніпуляцій з ціною електроенергії.

Крім цього, необхідно виводити двосторонні договори на платформи з публічним контрактуванням, упевнений експерт.

«Не має бути жодних сірих, чорних, непрозорих контрактів, що укладаються кулуарно. Всі контракти мають бути виведені на біржу, де в рівних умовах всі учасники зможуть конкурувати і отримувати ринкову ціну за ресурс – як генерація, так і постачальники з трейдерами», – зазначив Василь Гончарук.

На його думку, індикатив ціни електроенергії має формуватися на ринку двосторонніх договорів, а не котирувань на ринку РСВ (ринок на добу вперед).

"Ринок потрібно переорієнтувати з індикатива ціни, який зараз формує спотовий ринок РСВ, на індикатив ринку двосторонніх договорів, оскільки на РСВ продається незначна частина від загального обсягу споживання (близько 8% - прим. ред.) тому нелогічно, що весь ринок орієнтується на ці ціни», - упевнений експерт

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Автор: Григорій Бондар