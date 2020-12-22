За словами міністра, на медицину була виділена рекордна сума коштів у порівнянні з минулими роками.

Легалізація грального бізнесу принесе у 2021 році до держбюджету 7,4 млрд грн, які будуть спрямовані на підтримку культури, охорони здоров'я, інфраструктурних проектів і розвиток регіонів.

Як передає прес-служба Міністерства фінансів, про це в інтерв'ю одному з видань заявив міністр Сергій Марченко.

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За його словами, дохідна частина бюджету на 2021 розрахована на реальному макропрогнозі та підкріплена детальними розрахунками.

«Мало не кожну статтю доходів ми обговорювали з експертами МВФ. Також були включені в розрахунки надходження від легалізації азартних ігор. Це 7,4 млрд грн. Питанням узаконення грального бізнесу я займався в Мінфіні з 2016 року, і вже з того часу накопичився певний негатив в частині того, чому роками толерувалося його функціонування в тіні. Тепер ми маємо зробити все для того, щоб ці кошти були й пішли на конкретні цілі в рамках цієї бюджетної програми», - наводяться в повідомленні слова Марченка.

Коментуючи питання фінансування медицини у 2021 році, міністр зазначив, що на цю сферу була виділена рекордна сума коштів у порівнянні з минулими роками.

"Ми віддали найбільше грошей саме цій сфері. Виділили максимум в рамках тих можливостей, які у нас були, тому що все інше було б просто роздуванням доходів і нереальними цифрами. Це неприпустимо. А забирати, наприклад, витрати в інших сферах - так теж не можна. Збалансованість бюджетних витрат є запорукою справедливого ставлення держави до кожного свого громадянина", - цитує прес-служба главу Мінфіну.

Легалізація грального бізнесу в Україні

11 серпня 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

Законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "п'ять зірок" в Києві.

Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, в яких розташовані готелі категорії "чотири та п'ять зірок".

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року Разумков підписав закон про держбюджет України на 2021 рік.

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Автор: Катерина Жирій