Також, за словами голови Dragon Capital, інфляція в Україні наприкінці року очікується на рівні 20%.

Валовий внутрішній продукт України у 2022 році впаде на 39% за умови продовження війни до кінця року, а за умови досягнення перемир'я – на 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний директор, засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив під час виступу на онлайн-конференції "Global Outlook: Економічний фронт".

"Це буде великий удар по економіці, її втрати можуть становити 39% ВВП, якщо не буде перемир'я і війна триватиме весь рік. Якщо ж буде перемир'я, то ми прогнозуємо спад економіки на 20%", - сказав він.

Також, за словами Фіали, інфляція в Україні наприкінці року очікується на рівні 20%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт України у 2021 році зріс на 3,4%, а у 2020 році через коронакризу відбулося зниження ВВП на 4%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, падіння ВВП України у 2022 році становитиме 30%, а наступного року економіка має зрости на 25% за умови достатніх зусиль для її відновлення.

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