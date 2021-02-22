Перший кредит за програмою доступної іпотеки планується видати на початку березня.

Перший кредит за програмою доступної іпотеки може бути виданий вже на початку березня, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" в Києві.

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"На виконання програми президента України в січні нами була заснована програма іпотечного кредитування шляхом компенсації процентної ставки, так звана програма" доступна іпотека під 7%". Ми скористалися тим, що у нас вже є забрендований інструмент "програма 5-7-9%" ... враховуючи досвід і наявну інфраструктуру, ми швидко підготували відповідне рішення уряду, яке передбачає спрощення доступу громадян до іпотечного кредитування. Це буде своєю чергою стимулювати будівництво і дозволить громадянам скористатися вже з березня програмою. Вона реальна, і я думаю, що перший кредит буде виданий на початку березня", - сказав Марченко.

За його словами, скористатися даною програмою зможуть всі громадяни, які відповідають певним критеріям і мають ділову репутацію, яка дозволяє їм отримати кредит.

Міністр також повідомив, що у 2021 році програма здійснюватиметься коштом програми "5-7-9" та Фонд розвитку підприємництва.

"У планах - у нас досить реалістичні плани - видати 5 мільярдів гривень кредитів, і 5 тисяч сімей потенційно зможуть скористатися даною програмою", - сказав Марченко.

Міністр повідомив про види іпотеки, доступних за програмою: первинний ринок, майнові права на квартири, будинки та ділянки, а також вторинний ринок для квартир, які були введені в експлуатацію після 2018 року. При цьому нормативна площа – 50 кв.м на одного громадянина або сім'ю з 2 осіб плюс 20 кв. м на кожного наступного члена сім'ї. Максимальна площа може бути збільшена на 20%, тобто для сім'ї з 4 осіб – 108 кв. м.

"Основні вимоги до предмета іпотеки: максимальна вартість не більше 2,5 мільйона гривень, у разі перевищення можна оплатити за свої кошти або кредитні кошти банків без компенсації відсотків. Далі передбачена ставка 7%, базова процентна ставка, відповідно ми компенсуємо для банків + 7% для первинного ринку і для вторинного +4,5%", - сказав глава Мінфіну.

За його словами, для участі в програмі громадянам слід звернутися до уповноваженого банку з пакетом документів, який включає заявку на участь у програмі, копії паспорта та ідентифікаційного коду, довідку про прописку, копії свідоцтва про шлюб та про народження дітей у разі наявності, документи про доходи позичальника та членів його сім'ї за останні 6 місяців. Максимальна сума іпотеки становить 2 мільйони гривень, максимальний термін – 20 років, мінімальний внесок позичальника – 15%, а максимальний розмір комісії за надання та обслуговування кредиту – 0,5%.

Що цьому передувало

27 січня Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості.

Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які бажають придбати квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно.

В іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року.

Проект по зниженню ставок по іпотечному кредитуванню до 7% річних буде запущений з 1 березня.

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Автор: Катерина Жирій