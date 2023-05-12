Отримані кошти дозволять підтримати продовольчу безпеку України.

Незабаром після отримання значної суми від Світового банку раніше в травні Україна отримала ще одна виплату. Її розмір – 132 мільйони доларів.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, кредитні кошти надійшли до загального фонду державного бюджету за результатами виконання заходів, передбачених в рамках проекту програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство".

"Залучені кошти дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Допомога Україні від Світового банку - що повідомлялося

Світовий банк, міжнародна кредитно-фінансова установа, що надає допомогу з метою розвитку, активно допомогає Україні оговтуватися від економічних наслідків війни, виділяючи кошти, що спрямовуються на відбудову і виплати запрплат.

Раніше в травні Україна отримала 189 мільйонів євро від Світового банку, які скерували на фінансування оплати праці "бюджетників". Також заплановано виділення 2,5 млрд доларів з цільового фонду СБ на реалізацію проектів по відновленню лікарень, систем теплопостачання. Виділення ще 200 млн доларів очікується у вигляді гранту від Світового банку. Кошти скерують на відновлення української енергетичної інфраструктури.

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