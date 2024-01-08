За словами Гетманцева, розроблена Мінфіном стратегія передбачає реформування фіскальної системи.

Національна стратегію доходів до 2030 року, підготовлена Мінфіном, є планом реформування фіскальної системи до закінчення вказаного десятиліття. Частина змін стосується податкової політики, а частина – адміністративних органів. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

"Йдеться без перебільшення про перезавантаження фіскальної системи країни. Завдяки роботі Мінфіну ми нарешті перейшли з площини не цілком адекватних псевдонаукових дискусій рівня соцмереж… у нормальну глибоку роботу з поетапної, але незворотної зміни суті, філософії наших публічних фінансів", – завив нардеп.

За його словами, стратегія спрямована на дві цілі. Перша – це інституційні зміни системи державних фіскальних органів: податкової та митниці. Впровадження ризик-орієнтованого підходу та діджиталізація (реалізуються протягом усього 2023 року), покращення адміністрування.

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Друга ціль – зміна податкової політики. Деякі податки змінюватимуться суттєво, але після війни. Йдеться про систему єдиного податку, яку змінять за зразком якоїсь європейської країни.

"Прогресивна ставка податку на доходи фізичних осіб. Запровадження миттєвої амортизації. Стимулювання переробної промисловості. Імплементація податкових та митних євродиректив. Це все поетапно до 2030 року", – вказав парламентарій.

Що стосується ПДВ, за словами Гетманцева, підходи та принципи, змінюватимуться несуттєво, тому що в існуючих реаліях вони правильні та адекватні.

Також нардеп прокоментував ситуацію зі сплатою податку для самозайнятих осіб, які наразі обкладаються податком у 19,5%. Розглядається варіант,коли не потрібно буде декларуватимете це, а просто провести платіж через телефон, як через РРО, і автоматично піде оплата податку.

"Тобто ми виключаємо будь-яку бюрократію із процесу… Наразі це пропозиція до одного з елементів тієї системи спрощеного оподаткування, яка буде після війни. Це обговорюється. Лідерство тут за Мінфіном", – додав парламентрій.

Але він уточнив, що до кінця війни в Україні не змінюватимуть систему оподаткування.

Зміни в податковій системі

Раніше УНІАН писав, що розроблена Міністерством фінансів Національна стратегія доходів до 2030 року передбачає, зокрема, введення прогресивної шкали податків, проте це відбудеться не одномоментно і тільки після широких дискусій.

У 2023 році, за підрахунками аналітиків Бюро економічної безпеки, користуючись пільгою на поширення україномовного контенту, компанії не сплатили 1,3 млрд грн ПДВ. З них 176 млн грн податку не сплачено тими підприємствами, для яких не властива реалізація паперових, електронних книг чи іншого контенту.

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