Біткоїн впав в ціні після того, як ВООЗ зареєструвала новий штам коронавірусу.

Найбільш ліквідні криптовалюти в понеділок, 29 листопада, відновлюють свої позиції після падіння напередодні, і, за прогнозами аналітиків, біткоїн може подорожчати до 60 тис.доларів.

Про це сказано в огляді Forex Club, переданому УНІАН.

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Відзначається, що негативна динаміка цифрових валют спостерігалася після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я зареєструвала новий штам коронавірусу, який може бути набагато небезпечніше існуючих раніше.

За добу біткоїн, за даними Forex Club в Україні, подорожчав на 5,6% – до 57492 доларів, з капіталізацією 1,08 трлн доларів. Ethereum піднявся в ціні на 6,9% – до 4334 доларів, при капіталізації 512,6 млрд доларів. XRP виріс на 7,6% – до 0,988 долара, при капіталізації 46,5 млрд доларів. Litecoin зміцнився на 4,8% – до 199,2 долара, з капіталізацією 13,8 млрд доларів.

Загальна капіталізація крипторинку досягла 2,57 трлн доларів.

"Найближчим часом, за прогнозами аналітиків, ринок продовжить відновлювати втрачені раніше позиції: Bitcoin може подорожчати до 60000 доларів, Ethereum – до 4400 доларів, XRP – до 1,1 долара, а Litecoin – до 220 доларів", - сказано в повідомленні.

Максимум був досягнутий 12 листопада 2021 року, коли біткоїн піднявся до позначки 64,400 тис.дол.

Біткоїн в Україні:

6 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою закон про біткоїн, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. У першому читанні документ ухвалили 2 грудня, а в другому - 8 вересня 2021 року 276 голосами.

Документ легалізував використання віртуальних активів в Україні та вводив регулювання його різними держорганами.

При цьому, станом на вересень 2021 року, в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

За результатами першого півріччя 2021 року Україна увійшла в топ-5 країн світу за обсягом транзакцій з криптовалютами.

Крім того, Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на криптовалютах (зокрема, на біткоїні) за підсумками 2020 року.

Як змінювався курс біткоїна:

Автор: Катерина Жирій