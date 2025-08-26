Звільнення Лізи Кук підірвало впевненість у незалежності центробанку.

Долар і довгострокові казначейські облігації США впали у вівторок, 26 серпня, після того як президент Дональд Трамп оголосив про звільнення члена правління Федеральної резервної системи Лізи Кук. Цей безпрецедентний крок ще більше підірвав довіру до ФРС та американських активів, бо його розцінили як новий удар по незалежності центробанку.

Видання Reuters пише, що американська валюта впала щодо євро. Фондові ринки Азії послідували за падінням на Волл-стріт, оскільки ця новина затуманила перспективи політики ФРС і посилила невизначеність щодо перспектив зниження ставок наступного місяця.

При цьому золото досягло двотижневого максимуму. Так, метал подорожчав на 0,2% до 3373,32 долара за унцію після досягнення 3386,27 долара, найвищого рівня з 11 серпня.

"Усе це, включно з митами, є ще однією причиною, через яку США не можна довіряти. Немає довіри. Але ж саме довіра - основа того, що США вважаються найбезпечнішим місцем для інвестицій у світі. Якщо ви відповідальний інвестор, це змушує вас задуматися", - сказав менеджер токійського відділення State Street Барт Вакабаяші.

Євро додав 0,1% до 1,1631 долара. Загалом індекс долара знизився на 0,1% після зростання на 0,7% 25 серпня.

Широкий індекс MSCI по акціях країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону за винятком Японії знизився на 0,5% після того, як американські акції завершили попередню сесію з втратами. Японський індекс Nikkei впав на 0,9%.

При цьому ф'ючерси на Euro Stoxx 50 впали на 0,53%, ф'ючерси на німецький DAX впали на 0,45%, а ф'ючерси на FTSE впали на 0,35%. Американські S&P 500 e-minis впали на 0,07%.

Курс долара в Україні

НБУ встановив на 26 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,43 гривні за долар.

При цьому українські обмінники вранці у вівторок встановили середню ціну американської валюти на рівні 41,38 гривні.

