Українці за чотири місяці з моменту старту кампанії за договорами добровільного декларування активів фізичних осіб - 1 вересня - задекларували 1 млрд 116 млн грн.
Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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"Наприкінці року маємо понад 1 мільярд гривень, задекларованих громадянами активів у рамках податкової амністії, а саме 1 млрд 116 млн грн, збір до бюджету - 67,4 млн грн", - зазначив він.
Добровільне одноразове декларування:
- 15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.
- 1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування.
- 16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.
- Декларування проводиться з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.
- Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка — 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні; друга ставка — 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка — 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.
6 серпня 2021 року Гетманцев заявив, що при розробці законопроекту про податкову амністію використовували приклад Аргентини, яка вивела з тіні $117 млрд і приклад Індонезії, яка вивела більше ніж $350 млрд.
- 1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування актив.
- 8 грудня 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що податкова служба України проведе оцінку операцій фізичних осіб з 1995 року на предмет наявності несплачених податків.