Кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб триватиме до 1 вересня 2022 року.

Українці за чотири місяці з моменту старту кампанії за договорами добровільного декларування активів фізичних осіб - 1 вересня - задекларували 1 млрд 116 млн грн.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Наприкінці року маємо понад 1 мільярд гривень, задекларованих громадянами активів у рамках податкової амністії, а саме 1 млрд 116 млн грн, збір до бюджету - 67,4 млн грн", - зазначив він.

Добровільне одноразове декларування: