Обмінники погоджуються прийняти стару чи зношену купюру, але за новим курсом, який раптово змінився в установі не на користь клієнта.

Українці скаржаться на нові схеми валютних обмінників щодо обміну зношених чи старих банкнот іноземної валюти, які вони використовують, попри заходи Національного банку щодо посилення контролю за таким обміном.

Так, у соцмережах повідомляють про новий спосіб обмінників заробити на прийманні старих чи зношених банкнот: спочатку в обміннику відмовляються приймати купюру, а після наміру клієнта поскаржитися на гарячу лінію НБУ одразу повідомляють, що можуть прийняти банкноту, але при цьому у них раптово відбувається зміна обмінного курсу не на користь клієнта.

"Коли їм повідомляєш про намір написати скаргу чи телефонуєш до поліції, на гарячу лінію НБУ чи їх керівникові – одразу повідомляють, що не проти прийняти купюру, але у них відбулася зміна курсу валюти. Мені запропонували новий курс на рівні 33,12 грн", - йдеться в одному з таких повідомлень у соцмережах.

Відео дня

Слід зазначити, що станом на 22 червня продати долари в обмінниках можна в середньому за 36,80 грн/дол., тобто запропонований курс є набагато нижчим і невигідним для клієнта.

УНІАН звернувся телефоном до прес-служби Національного банку, але там слухавку не взяли, тому був направлений запит електронною поштою. Як тільки буде відповідь, проінформуємо читачів щодо позиції регулятора з цього питання.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів УНІАН, що насправді ані банкам, ані обмінним пунктам наразі не заборонено змінювати курси протягом банківського дня.

"Причин для таких дій, залежно від кон’юнктури, може бути кілька: від банального браку готівки і потребою того чи іншого "обмінника" якомога швидше придбати/продати певну суму грошей аж до більш "глобальної" причини - тамування ажіотажу", - сказав він.

За словами експерта, в такому випадку спред - різниця між курсом покупки і продажу - більше схожа на "прірву": вона може бути більшою, приміром, за 1 грн (у нормальних умовах спред не буде вищим за 0,15 грн, в умовах війни вважається нормальним спред у 0,3 грн). Також спричинити різкі зміни курсів можуть певні негативні явища (воєнні, політичні, техногенні, кліматичні тощо) .

"У випадку із досить жорсткими вимогами НБУ щодо зношених купюр, швидка зміна курсу може бути мотивованою лише ризиками конкретного обмінника самому втратити на вартості конкретної купюри. Тобто, скоріше за все, обмінники, змінюючи курс, просто закладають свої ризики або, якщо більш коректно, перекладають їх на клієнтів", - зазначив Лєсовий.

Афера з обміном валют - деталі

Нещодавно почала ширитися інформація, що українські валютні обмінники стали відмовляти клієнтам в обміні старих та зношених купюр або погоджувалися проводити такий обмін лише з комісією.

У Нацбанку наголосили, що банкноти усіх номіналів доларів США залишаються законним платіжним засобом, ніхто не має права обмежувати клієнтів у їх обміні, а уповноважені установи не мають права встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, що є законним платіжним засобом на території відповідної держави.

20 червня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, яким пропонується штрафувати обмінники за відмову у проведенні операцій обміну валют.

У той же день стало відомо, що Національний банк посилив контроль над банками та обмінниками щодо прийняття банкнот через часті випадки, коли установи відмовляються обмінювати старі чи зношені купюри доларів.

Так, регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання. Водночас із банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та небанківських фінансової установ.

Максимальний розмір штрафу для банків за порушення вимог НБУ становитиме до 400 тисяч гривень і планується його збільшення за суттєві порушення. Для небанківських фінансових установ штраф становитиме до 5% від розміру власного капіталу установи.