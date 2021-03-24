В Україні через кризу та карантин зростає попит серед претендентів на роботу за кордоном.

В Україні зростає попит серед претендентів на роботу за кордоном. З приходом карантину він тільки зріс. Зокрема, у лютому 2021-го на сайті Jooble люди шукали закордонні вакансії більш ніж 70 тисяч разів.

Читайте такожКарантин і безгрошів'я: в НБУ пояснили обвал української економіки у 2020 році

Про це повідомляє "Обозреватель".

Про це свідчать підсумки дослідження сайту з пошуку роботи Jooble спільно зі стафінговою компанією ANCOR. 63% опитаних працівників фізичної праці готові переїхати в інший регіон країни або за кордон заради роботи за контрактом або вахтовим методом.

Ключові причини, які мотивують здобувачів до такого кроку:

вища зарплата;

офіційне працевлаштування;

забезпечення місцем проживання;

надбавка до зарплати в разі роботи у складних умовах;

додаткові бонуси у вигляді оплати проїзду, харчування, відпочинку, витрат на мобільний зв'язок, інтернет, спецодяг.

Водночас 16% респондентів повідомили, що їм не підходить робота за контрактом або вахтовим методом. Насамперед вони просто не готові переїжджати в інше місто або країну, а також побоюються, що роботодавець може виявитися несумлінним і обдурити їх щодо рівня зарплати або обіцяних компенсацій, а пропоновані умови проживання виявляться неприйнятними.

Що цьому передувало

Понад 90% заробітчан не планують шукати роботу в Україні, а до Польщі виїжджає кожен другий здобувач за кордоном.

Вибираючи країну для трудової міграції, заробітчани віддають перевагу державам ЄС: у 50% випадків це Польща, 11% - Чехія, 9% - Німеччина, 2% - Литва, 1,5% - Словаччина.

Серед головних причин для робочого переїзду українці називають високі зарплати за кордоном - 60%, складне фінансове становище сім'ї - 39%, безробіття в Україні - 35%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Кібальний