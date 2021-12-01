Вже у 2022 році сотні тисяч сімей отримають можливість утеплити свої квартири та значно поліпшити якість свого житла.

Кабінет міністрів заклав в державному бюджеті на 2022 рік в редакції законопроекту №6000 близько 30 млрд грн на забезпечення громадян житлом і його термомодернізацію.

Про це йдеться в матеріалах, опублікованих на офіційному сайті парламенту.

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У законопроекті передбачена можливість поповнення статутного капіталу ПрАТ "Українська фінансова Житлова компанія" на суму до 30 млрд грн шляхом обміну акцій на облігації внутрішньої державної позики.

Зазначене дозволить продовжити реалізацію фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом за участю цієї компанії. Крім того, буде розширено коло споживачів послуг з підвищення енергоефективності споживання енергоресурсів та реалізовано проекти з підвищення енергоефективності та енергозбереження в житловому секторі, зокрема термомодернізація будівель та приміщень тощо.

"Це дозволить державі застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоресурси та отримати справжню енергетичну незалежність. Вже у 2022 році сотні тисяч сімей отримають можливість утеплити свої квартири та значно поліпшити якість свого житла", - йдеться в документі.

Держбюджет на 2022 рік:

Верховна Рада 2 листопада 2021 року ухвалила в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Згідно з прийнятим документом, доходи держбюджету були передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн. Дефіцит бюджету-3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн. Середньомісячна зарплата складе 15 тис. 300 грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

1 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України збільшив дохідну та видаткову частини державного бюджету на 2022 рік в редакції законопроекту №6000 до другого читання на 55 млрд грн (до 1,322 трлн грн) і 55,5 млрд грн (до 1,521 трлн грн) відповідно.

1 грудня, президент Володимир Зеленський під час щорічного послання в залі парламенту заявив, що Україна у 2022 році починає масштабну програму "Велика термомодернізація", що дозволить застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоносії.

Автор: Ганна Бредіхіна