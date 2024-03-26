Близько 90% центральних банків світу зараз досліджують цифрові версії своїх валют.

Глобальна мережа обміну банківськими повідомленнями SWIFT планує створити нову платформу в найближчі один-два роки, щоб підключити хвилю цифрових валют центральних банків, які зараз розробляються, зокрема в Україні, до існуючої фінансової системи, пише Reuters.

"Ми розглядаємо дорожню карту, яка дозволить зробити продукт (запустити як продукт) протягом наступних 12-24 місяців. Ми переходимо від стадії експерименту до того, що стане реальністю. Це перехід від експериментальної стадії до того, що стає реальністю", – заявив керівник відділу інновацій SWIFT Нік Керіган.

Зазначається, що цей крок стане одним з найбільш значущих для екосистеми CBDC (цифрові валюти, випущені центральним банком певної країни), враховуючи ключову роль SWIFT у світовій банківській системі. Однак він швидше за все, буде доопрацьований до моменту запуску перших великих проектів.

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За словами журналістів, близько 90% центральних банків світу зараз досліджують цифрові версії своїх валют. Більшість з них не хочуть відставати від біткоїна та інших криптовалют, але стикаються з технологічними складнощами.

Керівник відділу інновацій SWIFT вказав, що останнє дослідження, яке тривало 6 місяців за участю групи з 38 центральних банків, комерційних банків і розрахункових платформ, стало одним з найбільших на сьогоднішній день глобальних проектів співпраці щодо CBDC і "токенізованих" активів.

Він зосередився на забезпеченні можливості спільного використання CBDC різних країн, навіть якщо вони побудовані на різних базових технологіях або "протоколах", зменшуючи таким чином ризики фрагментації платіжних систем.

Дослідження також показало, що вони можуть використовуватися в дуже складних торговельних або валютних платежах і потенційно можуть бути автоматизовані, щоб прискорити і здешевити ці процеси.

За словами Керігана, результати, які також довели, що банки можуть використовувати існуючу інфраструктуру, були визнані успішними всіма учасниками і дали SWIFT час для роботи.

Такі країни, як Багамські острови, Нігерія та Ямайка, вже мають CBDC, які працюють. Китай значно просунувся у випробуваннях електронного юаня в реальному житті. Європейський центральний банк також працює над цифровим євро, а Банк міжнародних розрахунків, головна група світових центральних банків, проводить численні транскордонні випробування.

Переваги SWIFT

SWIFT – міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Головна її перевага полягає в тому, що існуюча мережа вже використовується в більш ніж 200 країнах і об'єднує понад 11 500 банків і фондів, які використовують її для переказу трильйонів доларів щодня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід запровадив кілька пакетів санкцій проти РФ, серед яких було поетапне відключення російських банків від SWIFT. Незадовго після цього у Росії вирішили заборонити фінустановам користуватися міжнародною системою, від якої більшість російських банків і так були відключені.

Влітку 2023 року були розмови про те, що Кремль продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до SWIFT.

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