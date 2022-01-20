Споживча інфляція в Україні у грудні 2021 року в річному вираженні сягнула 10%.

Рішення Уряду про державне регулювання цін на деякі харчові продукти матиме обмежений вплив на інфляційні процеси.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

"Проблема інфляції характерна не лише для України, а для багатьох країн світу, і багато урядів приймають різні рішення знизити інфляційний тиск. Щодо обґрунтованості введення держрегулювання цін, ми не даємо оцінок дій уряду, ми оцінюємо влив цих показників на інфляцію. Ми вважаємо, що його вплив досить обмежений, адже нинішній сплеск інфляції викликаний зростанням собівартості продукції, а не значним розширенням чи бумом споживчого попиту", - зазначив він.

Читайте такожНацбанк підвищує облікову ставку до 10% річних

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%.

НБУ прогнозує повернення інфляції до цілі у 5% лише в 2023 році.

Споживча інфляція в Україні у грудні 2021 року в річному вираженні - порівняно з груднем 2020 року – становила 10%.

Держрегулювання цін на продукти

Кабмін наприкінці 2021 року заборонив встановлювати торгову націнку більше ніж 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.

12 січня 2022 року в цей перелік додали ще 9 продуктів харчування - крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), олію соняшникову, яйця курячі категорії С1, птицю (тушку курячу), масло вершкове з жирністю 72,5%.

Вас також можуть зацікавити новини: