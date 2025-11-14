Пенсіонерам, які отримують пенсію на пошті, нарахують 1000 гривень разом з виплатами.

"Укрпошта" забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025" по всій Україні, включно із прифронтовими регіонами, для громадян, які не мають додатку "Дія", та пенсіонерів, які отримують виплати на пошті. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

"Як і минулого року, "Укрпошта" завдяки своїй розгалуженій логістичній мережі, що охоплює понад 4400 стаціонарних і 1900 пересувних відділень, а також понад 26 000 точок присутності, забезпечить доставку допомоги людям", — розповів віце-прем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зазначається, що велика кількість українців, особливо з віддалених громад, не мають повного доступу до банківської інфраструктури або торговельних мереж, де можна скористатися платіжними картками, особливо в разі відсутності електроенергії чи зв’язку.

Зокрема, у 2024 році серед 1,7 млн українців, які скористалися програмою через Укрпошту, майже 1,2 млн отримали виплати в селах, а понад 500 тис. — у містах.

Цьогоріч "зимова підтримка" виплачуватиметься майже так само, як і минулого року. Передбачаються лише невеликі зміни. Основна новація стосується людей, які отримують пенсії і соціальні виплати через "Укрпошту". Вони автоматично отримають 1000 гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати, без необхідності подачі заяви.

Як подати заявку на Зимову єПідтримку без "Дії"

Раніше зазначалося, що прийом заявок через "Дію" стартує з 15 листопада. Усі інші громадяни, які не мають застосунку, можуть подати заявку на отримання виплати через "Укрпошту" з 18 листопада до 24 грудня включно — у будь-якому відділенні або через листоношу.

Маломобільні люди, які не мають можливості відвідати відділення "Укрпошти" для подачі заяви, можуть звернутись на гарячу лінію "Укрпошти" за телефоном 0 800 300 545.

Після отримання SMS-повідомлення про нарахування коштів можна звернутися до відділення або дочекатися листоношу вдома.

Для оформлення заявки необхідно мати при собі:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;

для дітей заявку подають батьки — окремо на кожну дитину (необхідно надати свідоцтво про народження);

для законних представників – документ, який посвідчує особу опікуна та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

На що витратити 1000 грн

Зазначається, що отриману "Зимову підтримку" можна витратити безпосередньо в "Укрпошті":

оплатити комунальні послуги;

передплатити газету чи журнал;

оплатити поштові послуги (посилки, тара, марки);

замовити лікарські засоби українського виробництва;

придбати товари українського виробництва;

зробити донат на ЗСУ.

"Зимова підтримка" – що відомо

1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду напрацювати пакет "зимової підтримки" для українців.

Для усіх громадян, які звернуться у грудні, пропонується виділити одну тисячу гривень. Витратити кошти можна буде на певний перелік товарів і послуг. Для сімей з дітьми, осіб першої групи інвалідності з числа внутрішньо переміщених осіб, самотніх пенсіонерів виділять одноразову виплату в 6,5 тис. гривень.

13 листопада уряд схвалив механізм виплати допомоги громадянам за програмою "Зимова підтримка". З 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку на 1000 грн у "Дії" або через "Укрпошту".

